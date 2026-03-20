Fenomene meteo extreme în weekend, în România. Vântul va atinge 80 km/h. Ce se întâmplă săptămâna viitoare

Publicat la 13:23 20 Mar 2026 Modificat la 13:24 20 Mar 2026

ANM a emis atenționări Cod galben de vânt în weekend.

Weekend-ul aduce vreme extremă în țară. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vântul se va intensifica în mai multe zone, iar rafalele vor trece de 80 de kilometri pe oră.

"Vorbim de avertizări meteorologice de intensificări de vânt. Există o informare valabilă până duminică după-amiază, la ora 18.

Informarea vizează în special jumătatea estică a țării, acolo unde vor fi intensificări de vânt, susținute rafale de 40 - 45 kilometri pe oră, iar în zona montană înaltă, de 60 - 70 de kilometri pe oră.

Două Coduri galbene de vânt în weekend

De asemenea, au fost emise două atenționări meteorologice de Cod galben.

Prima atenționare Cod galben vizează zona Dobrogei, Munteniei, sudul Moldovei, cu vânt la rafală de 50 - 65 de kilometri pe oră, iar în Carpații de Curbură, de 70 - 80 de kilometri pe oră.

Acest Cod galben este valabil până în vineri după-amiază, la ora 18.00.

De mâine, sâmbătă, până la ora 18.00, sunt sub Cod galben județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București, dar și vestul județelor Ialomița și Călărași.

Vor fi rafale de 50 - 65 de kilometri pe oră, iar la munte, în special în Carpații de Curbură, rafale de 65 - 75 de kilometri pe oră.

Vremea se încălzește săptămâna viitoare

Din punct de vedere termic, la acest final de săptămână, avem temperaturi, în general, de la 10 până la 12 14 grade, apropiate de normalul datei din calendar.

În ceea ce privește debutul săptămânii viitoare, în special de marți, temperaturile vor crește în vestul țării.

Contăm pe valori între 14 și 16 grade, pentru ca a doua jumătate a săptămânii viitoare să aducă valori chiar apropiate, de 18, 19, 20 de grade, în special în vestul, estul și sudul țării.

În Capitală așteptăm 18 - 19 grade", a spus la Antena 3 CNN Elena Mateescu, director general ANM.