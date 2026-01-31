Ger și ninsoare slabă în București: temperaturile vor ajunge la -9 grade Celsius. Prognoza specială ANM pentru Capitală

1 minut de citit Publicat la 10:56 31 Ian 2026 Modificat la 10:56 31 Ian 2026

Meteorologii anunță că vremea se va răci în Capitală în zilele următoare. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, sâmbătă, prognoza meteo specială pentru București, valabilă în intervalul 31 ianuarie - 4 februarie. În aceste zile, vremea se va răci considerabile, temperaturile vor scădea până la -9 grade Celsius, cerul va fi noros și va ninge slab.

Meteorologii anunță că vremea se va răci în Capitală în zilele următoare. Cerul va fi noros și trecător în prima parte a zilei vor fi precipitații slabe, predominant sub formă

de ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea, când se vor atinge viteze de 35...40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -6...-5 grade.

Cum va fi vremea în intervalul 1-2 februarie

Vremea va continua să se răcească, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade.

Cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea va ninge slab. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 40...45 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea.

Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Cum va fi vremea în intervalul 2-3 februarie

Temperaturile se vor situa sub mediile multianuale. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va fulgui, apoi va deveni variabil.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă de -10...-7 grade.

Cum va fi vremea în intervalul 3-4 februarie

Vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -7...-6 grade.