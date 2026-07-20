HĂRȚI Vremea se schimbă radical în Europa. Un val de aer rece coboară din nord, spre Balcani. Temperaturile scad inclusiv în România

Vremea se schimbă radical în Europa. Un val de aer rece coboară din nord, spre Balcani. FOTO Svere-Weather

După o perioadă neobișnuit de lungă de căldură extremă în Europa, o schimbare a vremii aduce aer mult mai rece în jumătatea estică a continentului. Europa Centrală și Balcanii, regiuni afectate recent de temperaturi foarte ridicate, nopți tropicale și de supraîncălzirea orașelor, vor avea parte în această săptămână de o răcire semnificativă.

Schimbarea este provocată de pătrunderea unor mase de aer rece și instabil din nordul Europei. Sub influența unui sistem de joasă presiune, temperaturile din timpul zilei vor scădea până la valori normale pentru această perioadă și se vor menține, în general, sub 30 de grade Celsius.

Pentru locuitorii orașelor din țări precum Ungaria, Polonia și România, dar și din restul Peninsulei Balcanice, răcirea vremii va reduce considerabil disconfortul termic. Temperaturile mai scăzute vor permite și răcirea locuințelor, clădirilor și infrastructurii supraîncălzite în timpul valurilor de căldură, scrie Severe-Weather.

Odată cu scăderea temperaturilor, vor apărea și furtuni în zonele în care aerul rece se va întâlni cu aerul fierbinte rămas deasupra Mediteranei Centrale și a sudului Balcanilor. Spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate averse torențiale, care ar putea diminua parțial seceta. Ploile nu vor fi însă suficiente pentru a reduce semnificativ pericolul de incendii de vegetație, care rămâne ridicat după valurile de căldură din ultima perioadă.

Pentru milioane de oameni din centrul și estul Europei, această răcorire reprezintă o pauză binevenită, înainte ca vremea de vară să sufere noi schimbări.

Vremea se schimbă radical în Europa

Principalul factor care determină această schimbare este întărirea unei zone de presiune ridicată deasupra Atlanticului. Aceasta permite formarea unui val de aer rece în nordul Europei, care va coborî treptat spre sud în următoarele zile.

Masa de aer rece va înainta în spatele unui front atmosferic și va cuprinde, până la mijlocul săptămânii, Europa Centrală și de Est. Joi, temperaturile vor ajunge cu 4 până la 8 grade Celsius sub valorile normale. Aerul rece se va răspândi în întreaga jumătate estică a continentului.

În schimb, în sud-vestul Europei vremea va rămâne extrem de caldă.

Diferențele de presiune atmosferică dintre vestul și estul continentului vor favoriza un transport al maselor de aer pe direcția nord-sud. Aerul rece va coborî din nordul îndepărtat al Europei spre Balcani și va ajunge, către sfârșitul săptămânii, inclusiv în estul Mediteranei.

Efectele cele mai puternice ale valului de aer rece sunt așteptate vineri și sâmbătă, când acesta va ajunge până în sudul extrem al Peninsulei Balcanice.

Din cauza blocajului atmosferic persistent deasupra Atlanticului, răcirea vremii în estul Europei va continua și în weekendul următor.

Temperaturile măsurate la nivelul solului vor fi neobișnuit de scăzute miercuri și joi în Europa Centrală și de Est. Cele mai mari diferențe față de normal sunt prognozate joi în nordul Italiei, Slovenia, Croația, Austria, Cehia, Slovacia și Polonia.

Vremea va fi mult mai rece decât în ultimele săptămâni, iar scăderea temperaturilor va fi însoțită și de intensificări ale vântului.

Vineri și sâmbătă, diferențele față de temperaturile normale pentru sfârșitul lunii iulie vor fi impresionante. În sudul Balcanilor, sudul Italiei și Grecia, masa de aer din straturile joase ale atmosferei ar putea fi cu 10-12 grade Celsius mai rece decât în mod obișnuit. În plin sezon turistic, răcirea va fi binevenită după căldura extremă din ultima perioadă.

Un val de aer neobișnuit de rece aduce nopți răcoroase

Vântul se va intensifica de miercuri până sâmbătă, pe fondul diferenței mari de presiune dintre vestul și estul Europei. În numeroase regiuni, vremea vântoasă va menține senzația de răcoare. Totuși, în multe zone vremea va fi uscată și vântoasă, astfel că pericolul incendiilor de vegetație va rămâne foarte ridicat.

Începând de la mijlocul săptămânii și până în weekend, temperaturile din timpul nopții și al dimineții vor coborî spre 10-15 grade Celsius în numeroase țări din Europa Centrală și de Est. Aceste valori vor ajuta la răcirea locuințelor care au acumulat foarte multă căldură în ultimele săptămâni. În unele regiuni, minimele ar putea ajunge în jurul valorii de 10 grade Celsius, mai ales în nopțile senine și lipsite de vânt.

Și temperaturile din timpul zilei vor fi mult mai scăzute decât cele înregistrate recent. Din Benelux, Germania și Polonia până în nordul Balcanilor, maximele se vor situa în general între 20 și 25 de grade Celsius la mijlocul săptămânii și vor crește ușor până în weekend. Pentru multe regiuni, va fi o răcorire mult așteptată.

Chiar și în sudul Italiei, Grecia și Turcia, temperaturile extreme vor fi mai puțin răspândite spre sfârșitul săptămânii. Vineri, maximele se vor situa în general în jurul valorii de 30 de grade Celsius sau puțin peste acest prag.

În Peninsula Iberică va rămâne însă extrem de cald. În Spania și Portugalia, temperaturile vor continua să atingă sau să depășească 40 de grade Celsius.

Înaintarea valului rece va destabiliza atmosfera în zonele aflate la marginea sa. Întâlnirea dintre aerul rece și masa de aer fierbinte va crea condiții favorabile furtunilor puternice, din Italia până în sudul Balcanilor. Furtuni severe ar putea apărea de miercuri până vineri, pe măsură ce centrul masei de aer rece înaintează spre Marea Ionică și Grecia. Cele mai mari cantități de precipitații sunt așteptate în sudul Balcanilor, din Grecia până în România, precum și în zona Mării Negre și în Ucraina.

Ploi frecvente și furtuni vor fi și în nord-estul Europei, până la mijlocul săptămânii. Acolo, aerul rece venit din nord va traversa regiunea mai caldă a Mării Baltice, favorizând formarea fenomenelor meteo instabile.