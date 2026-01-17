Ger năpraznic în toată România: temperaturile au scăzut până la -22 de grade. Unde a fost cel mai frig

Până în această dimineață, la ora 10:00, este valabil un cod galben de ger. Foto: Getty Images

A fost o noapte geroasă în toată țara. Cele mai mici temperaturi înregistrate sâmbătă dimineață au fost de -22 de grade Celsius la Joseni (Harghita), -21 de grade Miercurea Ciuc și -19 de grade la Toplița. În București a fost una dintre cele mai reci nopți din această iarnă, mercurul din termometre a scăzut la -13 grade Celsius.

Temperaturi minime înregistrate în această dimineață, 17 ianuarie:

-22 grade Joseni

-21 grade Miercurea Ciuc

-19 grade Toplița

-18 grade Botoșani

-18 grade Rădăuți

-18 grade Poiana Stampei

-17 grade Iași

-17 grade Negrești

-16 grade Întorsura Buzăului

-16 grade Târgu Lăpuș

-15 grade Bârnova

-15 grade Stânca Ștefănești

-15 grade Roman

-15 grade Darabani

-15 grade Dej

-15 grade Oltenița

-14 grade Vaslui

-14 grade Bârlad

-13 grade București Băneasa

-13 grade Cotnari

-13 grade Bacău

-13 grade Târgu Mureș

-13 grade Târgoviște

-13 grade Călărași

-13 grade Zimnicea

Până în această dimineață, la ora 10:00, este valabil un cod galben de ger în Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșului. După ora 10:00 dimineața până seara la ora 20.00, codul galben de ger se restrânge.

În aceste zile, și Capitala se află sub o informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece și ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților.