Ger năpraznic în toată România: temperaturile au scăzut până la -22 de grade. Unde a fost cel mai frig

<1 minut de citit Publicat la 08:40 17 Ian 2026 Modificat la 08:47 17 Ian 2026
Până în această dimineață, la ora 10:00, este valabil un cod galben de ger. Foto: Getty Images

A fost o noapte geroasă în toată țara. Cele mai mici temperaturi înregistrate sâmbătă dimineață au fost de -22 de grade Celsius la Joseni (Harghita), -21 de grade Miercurea Ciuc și -19 de grade la Toplița. În București a fost una dintre cele mai reci nopți din această iarnă, mercurul din termometre a scăzut la -13 grade Celsius. 

Temperaturi minime înregistrate în această dimineață, 17 ianuarie: 

  • -22 grade Joseni
  • -21 grade Miercurea Ciuc
  • -19 grade Toplița
  • -18 grade Botoșani
  • -18 grade Rădăuți 
  • -18 grade Poiana Stampei
  • -17 grade Iași
  • -17 grade Negrești
  • -16 grade Întorsura Buzăului
  • -16 grade Târgu Lăpuș
  • -15 grade Bârnova
  • -15 grade Stânca Ștefănești
  • -15 grade Roman
  • -15 grade Darabani
  • -15 grade Dej 
  • -15 grade Oltenița
  • -14 grade Vaslui
  • -14 grade Bârlad
  • -13 grade București Băneasa
  • -13 grade Cotnari
  • -13 grade Bacău
  • -13 grade Târgu Mureș
  • -13 grade Târgoviște
  • -13 grade Călărași
  • -13 grade Zimnicea

Până în această dimineață, la ora 10:00, este valabil un cod galben de ger în Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșului. După ora 10:00 dimineața până seara la ora 20.00, codul galben de ger se restrânge.

În aceste zile, și Capitala se află sub o informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece și ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților. 

