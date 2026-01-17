Ger năpraznic în toată România: temperaturile au scăzut până la -22 de grade. Unde a fost cel mai frig

A fost o noapte geroasă în toată țara. Cele mai mici temperaturi înregistrate sâmbătă dimineață au fost de -22 de grade Celsius la Joseni (Harghita), -21 de grade Miercurea Ciuc și -19 de grade la Toplița. În București a fost una dintre cele mai reci nopți din această iarnă, mercurul din termometre a scăzut la -13 grade Celsius.
Temperaturi minime înregistrate în această dimineață, 17 ianuarie:
- -22 grade Joseni
- -21 grade Miercurea Ciuc
- -19 grade Toplița
- -18 grade Botoșani
- -18 grade Rădăuți
- -18 grade Poiana Stampei
- -17 grade Iași
- -17 grade Negrești
- -16 grade Întorsura Buzăului
- -16 grade Târgu Lăpuș
- -15 grade Bârnova
- -15 grade Stânca Ștefănești
- -15 grade Roman
- -15 grade Darabani
- -15 grade Dej
- -15 grade Oltenița
- -14 grade Vaslui
- -14 grade Bârlad
- -13 grade București Băneasa
- -13 grade Cotnari
- -13 grade Bacău
- -13 grade Târgu Mureș
- -13 grade Târgoviște
- -13 grade Călărași
- -13 grade Zimnicea
Până în această dimineață, la ora 10:00, este valabil un cod galben de ger în Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșului. După ora 10:00 dimineața până seara la ora 20.00, codul galben de ger se restrânge.
În aceste zile, și Capitala se află sub o informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece și ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților.