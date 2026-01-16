Atenționare de vreme geroasă în București. ANM: Urmează șase zile de frig, ninsori slabe și vânt

1 minut de citit Publicat la 10:10 16 Ian 2026 Modificat la 10:10 16 Ian 2026

Potrivit ANM, temperaturile vor fi în scădere față de zilele trecute, iar vremea va deveni deosebit de rece, geroasă noaptea. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineață, prognoza meteo specială pentru București pentru intervalul 16-21 ianuarie. În aceste zile, Capitala se află sub o informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece și ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților.

Începând de vineri, ora 10:00 dimineața, până la data de 21 ianuarie, ora 10:00 dimineața, București se află sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece și ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților.

De asemenea, începând din această seară, de la ora 20:00, până sâmbătă dimineață, la ora 10:00, Capitala se va afla și sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică ce vizează vreme geroasă.

Cum va fi vremea în intervalul 16 - 17 ianuarie

Potrivit ANM, temperaturile vor fi în scădere față de zilele trecute, iar vremea va deveni deosebit de rece, geroasă noaptea.

Ziua, cerul va fi noros și trecător va ninge slab (1...3 cm), iar spre seară și noaptea va deveni variabil.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă de -13...-10 grade.

Cum va fi vremea în intervalul 17 - 18 ianuarie

Vremea rămâne deosebit de rece, spun meteorologii, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a intervalului, iar vântul va sufla în general moderat.

Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -10 grade.

Cum va fi vremea în intervalul 18 - 19 ianuarie

Vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -5 grade, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade, posibil mai scăzută în zona preorășenească.

Cum va fi vremea în intervalul 19 - 20 ianuarie

ANM anunță că în continuare vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul a -3 grade, iar cea minimă va fi de -9...-7 grade.

Cum va fi vremea în intervalul 20 - 21 ianuarie

Cerul va fi variabil, cu nebulozitate mai ales noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 0 grade, iar cea minimă va fi de -9...-8 grade.