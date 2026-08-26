Prognoza actualizată pentru București. ANM anunță ploi și vijelii în următoarele două zile. Temperaturile nu mai depășesc 30 de grade

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Meteorologii ANM au emis, miercuri, prognoza meteo actualizată pentru București. Potrivit meteorologilor, canicula se va mai domoli, iar valorile termice maxime nu vor mai depăşi 30 de grade Celsius în următoarele doua zile, în timp ce ploile vor aduce cantități de apă de 4-10 l/mp și descărcări electrice.

Potrivit meteorologilor, în perioada 26 august, ora 10:00 - 27 august, ora 9:00, în Capitală, valorile termice vor scădea faţă de intervalul anterior, astfel că temperatura maximă va fi de 29 - 30 de grade. Cerul va avea înnorări temporare şi trecător va ploua slab în primele ore şi din nou spre sfârşitul intervalului.

Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura minimă se va încadra între 17 şi 18 grade.



De asemenea, în cursul zilei de joi, cerul va fi înnorat, iar mai ales după-amiaza şi seara vor fi averse cu cantităţi de apă în general de 4 - 10 l/mp şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat cu intensificări în timpul ploilor, cu rafale de 45 - 55 km/h.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.

În plus, ANM a anunțat și un Cod galben de furtuni pentru mai multe regiuni ale țării, unde sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului.