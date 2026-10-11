Prognoză ANM specială pentru Bucureşti: Cod galben de ploi de luni până marţi, însă aversele încep de duminică. Va bate şi vântul tare

1 minut de citit Publicat la 10:53 11 Oct 2026 Modificat la 10:53 11 Oct 2026

Prognoză ANM specială pentru Bucureşti. Foto: Getty Images

ANM a transmis o prognoză specială pentru Bucureşti, valabilă pentru intervalul 11.10.2026 Ora 10:00 - 13.10.2026 Ora 10:00. Pe parcursul zilei de duminică, vremea va fi frumoasă, dar seara încep ploile. De luni până marţi, Capitala se va afla sub Cod galben de ploi torenţiale. Se vor manifesta şi intensificări ale vântului.

Intervalul 11.10.2026 Ora 10:00 - 12.10.2026 Ora 09:00

Vremea va fi frumoasă pe parcursul zilei, cerul mai mult senin și valorile termice mult mai mari decât cele normale pentru această dată. Începând cu orele serii treptat se va înnora și temporar va ploua (cantitate de apă de 3...6l/mp). Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade, iar cea minimă de 13-14 grade.

Cod galben de ploi luni-marţi

Intervalul 12.10.2026 Ora 09:00 - 13.10.2026 Ora 10:00

Vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi și averse și se vor cumula cantități de apă în general de 20...30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări ziua (viteze la rafală de până la 45 km/h).

Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

În intervalul 11 octombrie, ora 10 - 13 octombrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

În intervalul 12 octombrie, ora 10 - 13 octombrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică Cod galben pentru ploi însemnate cantitativ.