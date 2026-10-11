ANM a emis Cod Galben de ploi, de luni până marţi, în unele regiuni, dar vremea se strică de azi în toată ţara. HARTA zonelor afectate

ANM a emis Cod Galben de ploi. Foto: Getty Images

ANM a transmis o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m, intensificări ale vântului, valabilă de duminică până marţi, în toate regiunile din România. În plus, de luni, la ora 10.00, până marţi, tot la ora 10.00, va intra în vigoare un Cod galben de ploi torenţiale în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. Şi Bucureştiul va fi sub ploi în acest interval, mai informează ANM.

Vremea se va răci duminică (11 octombrie) în regiunile vestice și nord-vestice și sud-vestice, iar de luni (12 octombrie) și în restul zonelor.

Interval de valabilitate: 11 octombrie, ora 10 – 13 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m, intensificări ale vântului

În intervalul menționat temporar va ploua în toate regiunile. Duminică (11 octombrie) ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni (12 octombrie) vor fi mai ales în jumătatea de sud-est. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15...20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70...90 km/h.

Cod galben de ploi în Muntenia şi Oltenia