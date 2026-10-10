Val de aer polar în România, până marți. ANM anunță ploi, lapoviță și ninsoare. Temperaturile scad cu 10-15 grade de la o zi la alta

1 minut de citit Publicat la 09:54 10 Oct 2026 Modificat la 10:59 10 Oct 2026

ANM anunță ploi, lapoviță și ninsoare. FOTO: Getty Images

Meteorologii ANM au transmis sâmbătă o informare meteorologică de ploi, lapoviță și ninsoare la altitudini peste 1.500 de metri începând de duminică. Vremea se va răci semnificativ, cu 10-15 grade Celsius de la o zi la alta.

Informarea meteorologică intră în vogoare duminică și va fi valabilă până marți dimineață.

În intervalul menționat temporar va ploua în toate regiunile.

Duminică (11 octombrie) ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni (12 octombrie) vor fi cu precădere în jumătatea de sud-est a teritoriului.

Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice.

La munte, cu precădere în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1500 m, luni (12 octombrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15...20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h, local în regiunile estice și sud-estice.

La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70...90 km/h.

Vremea se va răci duminică (11 octombrie) în regiunile vestice și nord-vestice, iar de luni (12 octombrie) și în restul zonelor.