Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de ceaţă densă în mai multe zone ale ţării. Vizibilitate redusă, chiar şi sub 50 de metri

2 minute de citit Publicat la 08:13 11 Oct 2026 Modificat la 08:16 11 Oct 2026

Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de ceaţă densă. Sursa foto: Getty Images

Meteorologii de la ANM au emis, duminică dimineaţă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în mai multe zone ale ţării. Vizibilitatea va fi redusă, în unele regiuni chiar şi sub 50 de metri. Trei dintre aceste atenţionări expiră duminică, la ora 10.00.

Astfel, în intervalul orar 08.00 - 10.00, se va semnala local și temporar, ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 metri, în judeţele Constanţa şi Tulcea.

De asemenea, în intervalul orar 7.40 - 10.00, se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, în mai multe localităţi din judeţele Bacău, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui.

Iar în intervalul 5.40 - 10.00, se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, în mai multe localităţi din judeţul Suceava.

Atenţionări Cod Galben de ceaţă

Valabil de la: 11-10-2026 ora 8:00 până la : 11-10-2026 ora 10:00

În zona: Județul Constanta ; Județul Tulcea ;

Se va semnala: Local și temporar, ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m.

Valabil de la : 11-10-2026 ora 7:40 până la : 11-10-2026 ora 10:00

În zona :

Județul Bacău : Bacău, Sascut, Răcăciuni, Cleja, Faraoani, Podu Turcului, Răchitoasa, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Stănișești, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești;

: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Cleja, Faraoani, Podu Turcului, Răchitoasa, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Stănișești, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Huruiești, Negri, Tătărăști, Traian, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești; Județul Neamţ : Ion Creangă, Icușești, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni, Pâncești, Poienari;

: Ion Creangă, Icușești, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni, Pâncești, Poienari; Județul Vrancea : Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Păunești, Gugești, Homocea, Măicănești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Movilița, Străoane, Ciorăști, Dumbrăveni, Pufești, Milcovul, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăști, Biliești, Bălești, Corbița, Bordești, Boghești, Obrejița;

: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Păunești, Gugești, Homocea, Măicănești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Movilița, Străoane, Ciorăști, Dumbrăveni, Pufești, Milcovul, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăști, Biliești, Bălești, Corbița, Bordești, Boghești, Obrejița; Județul Iaşi : Tomești, Holboca, Ciurea, Răducăneni, Țibănești, Țibana, Voinești, Costuleni, Dagâța, Ciortești, Comarna, Mironeasa, Mogoșești, Schitu Duca, Scânteia, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Tansa, Cozmești, Bârnova, Golăiești, Grajduri, Șcheia, Gorban, Dolhești, Dobrovăț, Țuțora, Moșna, Ipatele, Grozești, Mădârjac, Dragușeni;

: Tomești, Holboca, Ciurea, Răducăneni, Țibănești, Țibana, Voinești, Costuleni, Dagâța, Ciortești, Comarna, Mironeasa, Mogoșești, Schitu Duca, Scânteia, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Tansa, Cozmești, Bârnova, Golăiești, Grajduri, Șcheia, Gorban, Dolhești, Dobrovăț, Țuțora, Moșna, Ipatele, Grozești, Mădârjac, Dragușeni; Județul Vaslui;

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Valabil de la: 11-10-2026 ora 5:40 până la : 11-10-2026 ora 10:00

În zona :

Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Broșteni, Frasin, Vama, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Frumosu, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Sadova, Poiana Stampei, Coșna;

Județul Galaţi: Tecuci, Liești, Pechea, Matca, Cudalbi, Corod, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Piscu, Ivești, Independența, Drăgușeni, Nicorești, Slobozia Conachi, Fundeni, Berești, Gohor, Grivița, Braniștea, Valea Mărului, Cuza Vodă, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Cerțești, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Bălăbănești, Poiana, Jorăști, Smulți, Rădești, Suhurlui, Movileni;

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Meteorologii de la ANM au anunţat şi că vremea se schimbă radical începând de săptămâna viitoare.