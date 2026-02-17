Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni. ANM anunță de când se încălzește vremea în toată țara

ANM anunță diferențe mari de temperaturi de la o zi la alta / Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 16 februarie - 16 martie. Potrivit meteorologilor, vremea se va menține rece în această săptămână, iar ulterior, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în majoritatea regiunilor, până la jumătatea lunii martie.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Vremea se încălzește ușor

Temperaturile cresc ușor începând din ultima săptămână a lunii februarie, astfel că, potrivit ANM, vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Valorile termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a teritoriului.