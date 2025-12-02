Prognoza meteo până la sfârșitul lunii decembrie: Cum va fi vremea de sărbători

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de sud-vest a ţării, iar în rest va fi deficitar, mai ales în vest şi nord-vest.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va avea o tendinţă uşor deficitară la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.