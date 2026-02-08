<1 minut de citit Publicat la 10:50 08 Feb 2026 Modificat la 11:26 08 Feb 2026

Prognoza specială pentru București. Ninsori, lapoviță și ger începând de luni dimineață. FOTO: Agerpres

Vremea se va răci semnificativ în București începând de luni dimineață și va ninge, anunță meteorologii care au emis prognoza specială pentru Capitală.

De duminică până luni la ora 8.00

Valorile termice se vor situa peste normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Pe parcursul nopții trecător va ploua slab, iar spre sfârșitul intervalului vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului (rafale de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6...8 grade, iar cea minimă de -1...0 grade.

De luni, ora 8.00, până marți, la aceeași oră

Vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -6...-4 grade.

Marți, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade.

Până marți seară, București se va afla sub incidența unui mesaj de infomare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și răcire a vremii.