Schimbare majoră a vremii. Va fi mai frig decât normalul perioadei: Temperaturile scad chiar și cu 15 grade, de la o zi la alta

1 minut de citit Publicat la 11:10 24 Sep 2025 Modificat la 11:17 24 Sep 2025

Vremea va deveni deosebit de rece pentru finalul lunii septembrie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România se confruntă cu o schimbare majoră a vremii, începând de miercuri, 24 septembrie, când temperaturile vor scădea accentuat în nordul și centrul Moldovei. Răcirea se va extinde treptat și în celelalte regiuni ale țării, astfel că până vineri aerul rece va cuprinde întreaga țară.

Valorile termice vor fi cu 10 până la 15 grade mai scăzute față de zilele anterioare, iar vremea va deveni deosebit de rece pentru finalul lunii septembrie.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade Celsius, iar în estul Transilvaniei se vor înregistra minime negative, ajungând chiar la -4...-3 grade în zonele depresionare.

Precipitațiile vor fi prezente în special în jumătatea vestică a țării, iar începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie), vântul va avea intensificări temporare în jumătatea de sud și, izolat, în celelalte regiuni. Rafalele vor atinge în general 40–50 km/h, ceea ce va amplifica senzația de frig, în special în sud și sud-est.

Val de frig persistent și săptămâna viitoare

Răcirea vremii nu va fi de scurtă durată. Potrivit prognozelor, temperaturile vor rămâne coborâte și pe parcursul săptămânii viitoare. În București, de exemplu, se anunță o scădere semnificativă a valorilor termice: