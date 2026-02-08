Un nou episod El Niño ar putea face ca 2027 să fie cel mai călduros an din istorie: „Va atinge vârful în lunile noiembrie-ianuarie”

Un El Niño ar putea începe să se formeze în 2026 / Sursa foto: GettyImages

Agențiile meteorologice și climatologii avertizează asupra posibilității formării unui fenomen El Niño în Oceanul Pacific în cursul acestui an, ceea ce ar putea împinge temperaturile globale la nivel record în 2027. Potrivit acestora, anul viitor ar putea fi cel mai călduros din istorie, potrivit The Guardian.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a SUA, cât și Biroul de Meteorologie al Australiei au avertizat că unele modele climatice indică apariția unui nou episod El Niño. Cu toate acestea, ei precizează că prognozele rămân deocamdată incerte.

Experții au mai subliniat că este mult prea devreme pentru a avea concluzii ferme, însă există anumite semnale la nivelul temperaturilor de la suprafața Oceanului Pacific care sugerează că un El Niño ar putea începe să se formeze în 2026.

„Unele modele sugerează posibilitatea dezvoltării fenomenului El Niño începând cu luna iunie”, potrivit specialiștilor de la Biroul de Meteorologie al Australiei.

„Avem o cantitate mare de apă caldă acumulată în vestul Pacificului tropical. De obicei, când vânturile alizee slăbesc, aceasta se va revărsa spre est și va încălzi zonele din largul Americii de Sud”, susține dr. Andrew Watkins, climatolog la Universitatea Monash și fost șef al departamentului de prognoze.

Profesorul asociat Andrea Taschetto, expert ENSO la Universitatea din New South Wales, a adăugat că șansele de a se dezvolta un El Niño, sau ENSO să fie neutru, în perioada iunie-august sunt în prezent de aproximativ 50/50 sau „ca și cum ai arunca o monedă”.

Dr. Zeke Hausfather, cercetător la grupul independent de cercetare a Pământului din Berkeley, cu sediul în SUA, a declarat că un fenomen El Niño care s-a format la mijlocul anului 2023 și a durat până în jurul lunii aprilie 2024 a adăugat probabil aproximativ 0,12 grade Celsius la temperaturile globale în 2024.

„Dacă El Niño se va manifesta mai târziu în acest an, acesta va atinge probabil vârful în jurul lunii noiembrie-ianuarie și va avea un impact în principal asupra temperaturilor globale de la suprafață din 2027, mai degrabă decât în ​​2026.

De aceea am prezis că anul 2027 va stabili probabil un nou record (pentru temperatura globală) dacă se va dezvolta un fenomen El Niño moderat spre puternic”, a declarat Dr. Zeke Hausfather, cercetător la grupul independent de cercetare a Pământului din Berkeley, cu sediul în SUA.