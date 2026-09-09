Un talveg atmosferic s-a combinat cu un curent jet și aduce tornade, furtuni și grindină în Baleare, Italia, Slovenia și Croația

2 minute de citit Publicat la 07:58 09 Sep 2026 Modificat la 07:59 09 Sep 2026

Un episod de vreme severă este prognozat miercuri și joi în mai multe regiuni din vestul și nordul Mediteranei. FOTO: Severe-Wheather

Un episod de vreme severă este prognozat miercuri și joi în mai multe regiuni din vestul și nordul Mediteranei. Insulele Baleare, Italia, Slovenia, Croația și zona Adriaticii se află printre regiunile care pot fi afectate de furtuni puternice, cu grindină de mari dimensiuni, rafale de până la 120 km/h, tornade și ploi torențiale.

Situația este favorizată de pătrunderea unui talveg atmosferic profund dinspre vestul Europei, care avansează către est și intră în regiunea mediteraneană, scrie Severe-Wheather.

În același timp, un curent jet puternic din sud-vest transportă aerul umed către Mediterana. Temperaturile foarte ridicate ale apei mării, în contextul valului de căldură marină istoric din Mediterana, contribuie la menținerea unei mase de aer extrem de umede și instabile.

Miercuri, cel mai mare risc este în Insulele Baleare, Corsica și Sardinia, Toscana și Liguria

Pentru miercuri a fost stabilit un risc ridicat de furtuni severe în Insulele Baleare, sudul Corsicii și Sardiniei, precum și în regiunile italiene Toscana și Liguria.

Cele mai importante fenomene așteptate sunt tornade, cu un potențial ridicat în anumite zone, grindină foarte mare, cu diametre de peste 8 centimetri, rafale de vânt de până la 120 kilometri pe oră, ploi torențiale, acumulări de apă de peste 150 mm în 24 de ore, inundații rapide și potențial distructive.

Furtunile sunt așteptate încă din primele ore ale zilei, în special în zona Insulelor Baleare, a Golfului Liguric și în nord-vestul Italiei.

În zona Insulelor Baleare, riscul de tornade este considerat deosebit de important. Pe măsură ce furtunile se deplasează către est-nord-est, acestea se pot organiza în grupuri convective mai mari. În acest scenariu, vântul foarte puternic și ploile torențiale pot deveni principalele amenințări în apropierea Corsicii și Sardiniei.

Joi, risc ridicat în nord-estul Italiei și nordul Adriaticii

Joi, centrul principal al episodului de vreme severă se deplasează către nordul Italiei, Slovenia, Croația și regiunea Adriaticii.

Un risc ridicat de furtuni severe este prognozat pentru nord-estul Italiei, nordul Mării Adriatice, vestul Sloveniei, nord-vestul Croației.

În aceste regiuni sunt posibile rafale de până la 120 kilometri pe oră, grindină de peste 8 centimetri, tornade, ploi torențiale, inundații rapide, acumulări de peste 150 mm de precipitații în 24 de ore.

Un risc moderat este prognozat pentru estul și centrul-nordul Italiei, Marea Adriatică și zona Mării Tireniene, sudul Croației și vestul Bosniei.

Joi, una dintre cele mai mari probleme ar putea fi reprezentată de cantitățile foarte mari de precipitații.

După luni caracterizate de secetă severă, solul și infrastructura locală pot fi depășite rapid de cantitățile mari de apă, ceea ce crește riscul de viituri rapide și inundații locale severe.