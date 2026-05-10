Un val de aer rece va cuprinde România și va aduce ploi și vijelii. ANM a refăcut prognoza: "Vremea se va răci în toată țara"

Meteorologii au refăcut prognozele. Un nou val de aer rece vine peste România și aduce ploi, cu grindină și vijelii. Oana Păduraru, meteorolog ANM, a prezentat la Antena 3 CNN care sunt zonele vizate de vremea rea.

"Treptat, cam toată țara va avea parte, atât de manifestări de instabilitate atmosferică, dar mai ales de scădere a valorilor de temperatură. Deocamdată, pe parcursul zilei de duminică, în orele următoare, tot în partea de sud-est a țării vor mai fi ploi, dar slabe cantitativ. Însă în cursul nopții vor fi manifestări de ușoară instabilitate în vestul, sud-vestul teritoriului. Ne așteptăm la averse, posibil însoțite și de descărcări electrice, însă deocamdată, acestea nu vor crea probleme", a precizat meteorologul ANM.

Începând de luni, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, în special în Banat, Crișana, Maramureș, zona Transilvaniei, dar și în partea de sud a teritoriului, în zona Olteniei, a Munteniei, unde sunt așteptate cantități de apă mai însemnate, în intervale scurte de timp. "Vorbim de caracterul de torențialitate al averselor. Se pot acumula 15-20 de l/m2, iar izolat chiar 25-30 de l/m2. Ne așteptăm și la descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și nu sunt excluse nici căderile de grindină".

Meteorologul ANM a mai precizat că toată săptămâna viitoare va rămâne cu o vreme destul de instabilă în aproape toate zonele țării, dar va interveni și o răcire a vremii:

"Dacă, deocamdată, astăzi vom avea maxime până la 28 de grade, în cursul zilei de mâine, maximele termice vor fi între 17-26 de grade, treptat pe măsură ce ne apropiem de zilele de marți, dar mai ales miercuri, răcirea vremii va cuprinde toate zonele țării și vorbim chiar de temperaturi sub cele specifice perioadei în care ne aflăm. Maximele se vor încadra între 10-20 de grade".

Minimele termice rămân destul de ridicate. Acestea se vor încadra în mare parte din țară între 9-12 grade, însă pe măsură ce ne apropiem de mijlocul săptămânii viitoare, tendința este ca valorile să scadă mult, în special în zonele depresionare, unde ne apropiem de pragul de îngheț. Tendința este să apară din nou bruma, un fenomen periculos pentru această perioadă din an.

La munte, tot în aceste zile cu vreme rece, la altitudini mari, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și pe creste, chiar trecător, și de ninsoare. Situația se va ameliora din punct de vedere termic abia spre finalul săptămânii viitoare.