Cum va fi vremea în București, în weekend. ANM anunță ploi și vânt puternic

Vremea va deveni instabilă în weekend, în București.

ANM a emis, vineri, o prognoză specială pentru Municipiul București, pentru weekend. Porivit meteorologilor, vremea va deveni instabilă, cu perioade în care se vor semnala averse, intensificări ale vântului şi, posibil, descărcări electrice, scrie Agerpres.

În intervalul 8 mai, ora 10:00 - 9 mai, ora 9:00, vremea va fi caldă, însă cerul va fi variabil, iar mai ales seara şi noaptea vor fi înnorări, averse şi posibil descărcări electrice şi intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi de 25 - 27 de grade, iar cea minimă va oscila între 12 şi 14 grade.

Pentru perioada 9 mai, ora 9:00 - 10 mai, ora 10:00, se preconizează o răcire a vremii. Temporar, vor fi înnorări, averse şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, iar maxima termică se va situa în jurul valorii de 22 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 11 şi 13 grade.

De luni, 11 mai, vremea se va răci în toată țara iar ploile vor reveni. Izolat va cădea și grindină, iar rafalele de vânt se vor intensifica treptat. Ploile vor avea și caracter torențial, vor fi însoțite de descărcări electrice, iar local se vor înregistra cantități de apă însemnate.

Mai mult, ANM a emis două avertizări cod galben pentru mai multe zone din țară.