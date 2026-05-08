Vremea se schimbă radical, urmează trei zile cu ploi, grindină și vânt puternic. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe zone

Meteorologii anunță că de vineri până duminică vor fi ploi, vânt puternic și grindină și au emis două avertizări cod galben pentru mai multe zone din țară.

Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă de vineri până duminică. În acest interval, la munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor fi perioade cu ploi, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, grindină.

Potrivit informării meteo, ploile vor fi în general moderate cantitativ. Vântul va sufla cu intensificări de scurtă durată, cu viteze de 35-50 km/h, iar pe arii restrânse va cădea grindină.

În intervale scurte de timp, de până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.

Pe lângă această informare, meteorologii au emis și două atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă.

Prima atenționare cod galben este valabilă vineri, 8 mai, între orele 12.00 și 22.00. Zonele vizate sunt cea mai mare parte a Moldovei și, local, Carpații Orientali și Meridionali.

În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, iar izolat prin intensificări ale vântului și grindină. Rafalele pot atinge viteze de 50-60 km/h.

Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar izolat pot ajunge la 30-40 l/mp.

A doua atenționare cod galben intră în vigoare sâmbătă, 9 mai, la ora 03.00, și este valabilă până la ora 13.00. Aceasta vizează cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei.

Și în aceste zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări izolate ale vântului, cu rafale de 50-60 km/h, și grindină.

Meteorologii avertizează că, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor strânge cantități de apă de 15-25 l/mp, iar izolat de 30-40 l/mp.