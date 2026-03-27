Vine viscolul. Meteorologii au anunțat Cod portocaliu în două județe

Publicat la 21:21 27 Mar 2026

Meteorologii au anunțat Cod portocaliu de viscol în zonele înalte din două județe, vineri seara.

Meteorologii au anunțat, vineri seară, Cod portocaliu de viscol, pe fondul schimbărilor care însoțesc pătrunderea valului de aer polar în țara noastră.

Potrivit anunțului, sunt sub avertizare de viscol zonele montare situate la peste 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara.

În aceste zone sunt așteptate ninsori însoțite de vânt puternic, cu viteză la rafală de 85 - 120 kilometri pe oră. În aceste condiții, vizibilitatea în zonele sub Cod portocaliu este de așteptat să scadă sub 50 de metri.

Codul portocaliu este în vigoare de la ora 21:00 până la miezul nopții de vineri spre sâmbătă (ora 0:00)

Furtuni și vijelii în mai bine de jumătate de țară

Tot vineri, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ploi torențiale și ninsori, valabil până luni în mai bine de jumătate de țară.

De asemenea, au fost anunțate și două coduri galbene de vânt puternic.

Informarea de vreme rea acoperă intervalul 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00, fiind așteptate intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ iar la munte, la altitudini mari, ninsori, strat de zăpadă și viscol

Sunt anticipate intensificări temporare ale vântului, vineri (27 martie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, iar duminică (29 martie), în sud-est și pe alocuri în vest, cu viteze în general de 45 - 55 km/h.

La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70 - 80 km/h.

Ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, la început în Carpații Meridionali, apoi și în restul zonelor montane, va ninge, se va depune strat de zăpadă consistent pe alocuri și va fi viscol.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20 - 25 l/mp, iar local, de peste 40 - 60 l/mp.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-vest și sud, vineri și sâmbătă, pe arii restrânse, vor fi descărcări electrice.