Vreme anormal de rece în România. ANM: Temperaturile se apropie de pragul de ger. Se depune strat consistent de zăpadă la munte

Temperaturile au scăzut foarte mult peste noapte și s-au apropiat de pragul de ger, anunță meterologul ANM Oana Păduraru, la Antena 3 CNN. Și în Capitală este foarte frig, maxima va fi de 7 grade. La munte ninge și se va depune un strat consistent de zăpadă.

Oana Păduraru, meteorolog ANM: În momentul de față deja ninge în zona montană, iar zonele vizate sunt, în principal, Carpații Meridionali, dar și o bună parte din Carpații Orientali. Ne așteptăm ca inclusiv pe Valea Prahovei - unde, așa cum știm, turiștii se îndreaptă în această perioadă - să fie precipitații în zonele mai joase, sub formă de lapoviță. La altitudini de peste 1.400 m, însă, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge chiar până la 8 cm.

Tot aici, temperaturile vor fi, evident, cele mai scăzute în masivele Carpaților Meridionali și Orientali. Pe măsură ce crește altitudinea, acestea pot coborî chiar și sub -5°C, așa cum s-a întâmplat și în noaptea precedentă, când s-au apropiat de pragul de ger.

În zonele joase – Transilvania, Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia - ne așteptăm ca diferența față de valorile normale pentru această perioadă să fie de până la 10-12°C.

Astfel, maximele estimate pentru ziua de astăzi, care de altfel ar trebui să fie cea mai rece zi din acest interval, sunt cuprinse între 7 și 15°C. Valorile de 15°C se vor înregistra în Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, în timp ce în restul țării temperaturile vor rămâne sub 10°C. Chiar și în Capitală, maxima estimată pentru astăzi este de aproximativ 7°C.

Trebuie să ținem cont că, pe lângă această răcire accentuată a vremii, avem parte și de intensificări ale vântului, așa cum este menționat în informarea meteorologică: rafale, în general, de 45 km/h, izolat chiar 50 km/h în zonele joase, iar la munte de 70-80 km/h. Aceste intensificări vor amplifica senzația de frig, mai ales în sud, centru și est, inclusiv pe litoral, unde, de altfel, în mod tradițional, lumea se îndreaptă în această perioadă.

Noaptea, într-adevăr, temperaturile mai ridicate vor fi pe litoral, unde se vor înregistra în jur de 7°C, însă peste zi nu se va încălzi semnificativ. Având în vedere și rafalele de vânt, vremea va rămâne rece și în această zonă, cu înnorări care vor persista până spre finalul săptămânii.

Ploile sunt probabile mai ales pe parcursul zilei de astăzi și vor afecta în special partea sudică și estică a țării. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge chiar și până la 15 l/mp. La munte continuă ninsorile, mai ales la altitudini mari.

Nu putem spune că este o vreme potrivită pentru începutul lunii mai. Totuși, în vest și nord-vest cerul va fi mai degajat, variabil, cu o probabilitate foarte redusă de ploaie și temperaturi mai ridicate, care în zilele următoare ar putea ajunge chiar până la 19°C, izolat chiar 20°C.