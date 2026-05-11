Vremea se schimbă brusc în București: temperaturi de până la 26 de grade până marți, apoi vin ploile și frigul

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza specială pentru municipiul București, în intervalul 11 -14 mai. Potrivit meteorologilor, vremea va fi instabilă în următoarele zile, astfel că până marți, se vor înregistra temperaturi de până la 26 de grade, iar ulterior, de la jumătatea săptămânii, vremea se va răci, fiind anunțate ploi și vânt puternic.

În intervalul 11 mai, ora 10:00 - 12 mai, ora 09:00, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate seara și noaptea, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 40...45 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 12...14 grade.

De marți, sunt anunțate ploi, iar vremea devine instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza și noaptea, când vor fi averse însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii (rafale în general de 45...50 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.

În intervalul 13.05.2026, ora 09:00 - 14.05.2026, ora 10:00, temperaturile vor fi în scădere și vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade.

Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua, când se vor

atinge viteze de 45...50 km/h.

De asemenea, potrivit ANM, în intervalul 11 mai, ora 12 - 14 mai, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului.