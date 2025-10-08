Vremea se schimbă radical. Când scăpăm de frig și de ploi. Șefa ANM: Temperaturile urcă la 22 de grade

Scăpăm de ploi și de frig. În weekend vor fi și 22 de grade în unele zone. Foto: Hepta

După codul roșu de ploi, meteorologii anunță vreme mai bună. Șefa ANM, Elena Mateescu, a afirmat miercuri seara, la Antena 3 CNN, că temperaturile vor urca până la 22 de grade la finalul săptămânii, iar ploile se vor limita, în mare parte, la intervale scurte și cantități reduse.

Elena Mateescu, director ANM: Până la ora 23:00 rămâne în vigoare avertizarea de cod portocaliu pentru județe din partea de sud, sud-est și est a României continuă să plouă, astfel încât cantitățile de precipitații să mai cumuleze valori de 20. 25l/m² la nivel punctiform, iar de la ora 23:00 până mâine seară, la ora 18:00 vorbim de zone în care intensificările de vânt vor fi de interes și respectiv centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei, Dobrogea, acolo unde rafalele vor fi cuprinse între 50-70km/h. În Carpații de Curbură și estul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.700m vor fi rafale de 80-90km/h fiind de altfel sub incidența unei avertizări de cod galben.

Din punct de vedere al precipitațiilor, de mâine, acestea se vor ameliora sub aspectul ariei și al cantităților. Vor mai fi posibile ploi slabe cantitativ, în special în partea de și sud-est a țării, însă rămân în continuare de interes, așa cum spuneam, mai ales la altitudini de peste 1700, rafalele de 80-90km/h.

Din punct de vedere termic, de la o zi la alta, în următorul interval, vom avea valori de 10-20° la nivelul maximelor, de pildă, mâine, pentru ca până spre finalul săptămânii chiar 21- 22° în special în lunca Dunării. Chiar și în Capitală vom avea valori de temperaturi în creștere, mâine contăm pe temperaturi de 17-19°C. Este posibil chiar și în Capitală mâine după-amiază să mai avem intervale cu ploi slabe cantitativ, dar spre finalul săptămânii și în Capitală vom avea o maximă de 20- 21°C.

La mijlocul săptămânii viitoare este posibil să mai avem un episod în care precipitațiile să fie prezente cu precădere la acest moment, în special în jumătatea de nord a țării, dar pe măsură ce ne apropiem de 14-15 octombrie, desigur că venim cu date noi în în acest sens.