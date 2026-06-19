Dan Voiculescu: „BNR nu poate trata ROBOR cu glume. Milioane de români plătesc prețul”

1 minut de citit Publicat la 11:03 19 Iun 2026 Modificat la 11:03 19 Iun 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu critică dur declarațiile recente ale unui membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României referitoare la evoluția ROBOR și la suspiciunile privind manipularea acestui indice, apreciind că tonul adoptat este „inadecvat, neprofesionist și sfidător”.

Într-o postare publicată pe blogul său, Dan Voiculescu afirmă că formulările speculative și abordarea frivolă a unui subiect care afectează milioane de români sunt incompatibile cu responsabilitatea unei instituții fundamentale a statului.

„Pentru clienții care, conform Consiliului Concurenței, au plătit dobânzi nejustificate, ratele nu sunt o speculație sau o glumă. Sunt o presiune uriașă”, arată profesorul Dan Voiculescu.

Acesta subliniază că numeroase familii sunt nevoite să facă sacrificii importante pentru a-și achita creditele, renunțând la cheltuieli esențiale, inclusiv pentru hrană, medicamente sau nevoile copiilor.

În opinia sa, declarațiile reprezentanților BNR nu fac decât să accentueze distanța dintre conducerea instituției și realitățile cu care se confruntă cetățenii afectați de creșterea costurilor creditelor.

„Tonul frivol demonstrează o distanță uriașă, inacceptabilă, față de cei afectați”, avertizează Dan Voiculescu.

Profesorul consideră că formulările vagi și ambigue ale oficialilor Băncii Naționale afectează inclusiv încrederea publicului în sistemul bancar și solicită o intervenție fermă din partea guvernatorului BNR.

„Este nevoie ca Guvernatorul BNR să facă ordine în instituția pe care o conduce. Dacă au existat nereguli, BNR trebuie să le găsească și să le asume. Să le corecteze, nu să le acopere”, concluzionează Dan Voiculescu.