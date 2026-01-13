Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL: "Justiția este vizată direct – atacurile nu sunt întâmplătoare, sunt presiune politică"

Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL

Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al Partidului Umanist Social Liberal, atrage atenția că momentul declanșării atacurilor publice la adresa ministrului Justiției nu poate fi tratat ca o simplă coincidență, întrucât acestea au început exact odată cu demararea procedurii de numire a șefilor de parchete.

"Ministrul Justiției și-a obținut doctoratul în 2009, teza fiind validată inclusiv de CNADTCU și publică de 16 ani. A preluat portofoliul la finalul anului 2024. Cu toate acestea, atacul USR a fost declanșat chiar în momentul în care a început procedura de numire a șefilor de parchete. Nu este o coincidență”, a declarat Lavinia Șandru.

Aceasta susține că sincronizarea ridică suspiciuni serioase cu privire la scopul real al campaniei publice: "Când un proces instituțional esențial este însoțit de o campanie agresivă, perfect temporizată, nu mai vorbim despre critică democratică, ci despre presiune asupra Justiției".

Șandru avertizează că astfel de practici pot avea consecințe directe asupra statului de drept: "Justiția nu poate funcționa liber atunci când este împinsă în jocuri de putere. Orice tentativă de influențare a unor proceduri-cheie slăbește instituțiile și afectează încrederea publică.

În opinia sa, miza depășește cu mult cazul unei persoane: "Nu vorbim despre un ministru, ci despre un principiu. Dacă acceptăm ca Justiția să fie pusă sub presiune de fiecare dată când se iau decizii importante, acceptăm slăbirea democrației.

În final, Lavinia Șandru atrage atenția asupra efectului pe termen lung: "Un stat în care oamenii nu mai cred că instituțiile funcționează liber devine un stat fragil. Iar un stat fragil este ușor de controlat.”