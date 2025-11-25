215.000 de oameni au semnat pentru 3 proiecte de lege care protejează animalele: „Sunt niște schimbări absolut normale”

1 minut de citit Publicat la 15:28 25 Noi 2025 Modificat la 15:36 25 Noi 2025

Forma finală a proiectelor depuse în Parlamentul României poate fi citită pe site-ul www.respectpentruanimale.ro. Foto: Profimedia Images

În Parlamentul României au fost depuse trei proiecte de lege care protejează drepturile animalelor. Primul act normativ prevede recunoaștere animalelor ca ființe vii, cel de-al doilea interzice eutanasierea câinilor sănătoși, iar ultimul prevede ca găinile de ouă să nu mai fie crescute în baterii. Peste 215.000 de persoane au semnat pentru proiectele de lege revoluționare, inițiate de Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, și susținute în Parlament de deputatul PNL Andrei Baciu.

„Depunem trei proiecte de lege. Sunt niște schimbări absolut normale, firești. În primul rând, recunoașterea animalelor ca ființe vii, e un pas normal pentru o societate modernă și civilizată. Înlocuim eutanasierea câinilor, care ne costă foarte mult din bani publici, cu sterilizarea lor în masă. Și al treilea proiect extrem de important, tranziția pentru animalele de fermă, în special găini, de la baterii, ca ele să fie crescut la sol, în condiții ecologice, astfel încât să avem apoi produse sănătoase pentru noi, pentru familiile noastre”, a declarat Hilde Tudora, directoarea Direcției pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

Forma finală a proiectelor depuse în Parlamentul României poate fi citită pe site-ul www.respectpentruanimale.ro.

„Peste 100 dintre cele mai mari organizații non-guvernamentale s-au implicat în acest proiect. Ne bucură, de asemenea, implicarea și sprijinul oferit de Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul MAI, ANSVSA, TVR și Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov”, se arată pe pagina proiectului.

Astfel, principalele modificări din cele trei proiect de lege sunt:

interzicerea eutanasierii câinilor, ca metodă de gestionare;

animalele, recunoscute ca ființe;

găinile de ouă să nu mai fie crescute în baterii;

De asemenea, inițiatorii propun și un decalog de urmat pentru a respecta drepturile animalelor: