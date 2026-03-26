5 copii s-au sinucis, în Tulcea, în 2026. Deputatul Sergiu Constantinescu cere demisia inspectorului școlar și a unui secretar de stat

OMS spune că sinuciderea este a doua cauză de deces în rândul adolescenților. Foto: colaj Sergiu Constantinescu via Facebook.com/ Getty Images

Deputatul PSD Sergiu Constantinescu cere demisia inspectorului școlar general al județului Tulcea și a secretarului de stat pentru învățământ preuniversitar, după ce în Tulcea s-au sinucis cinci elevi de la începutul acestui an. În timp ce inspectoratul școlar i-a îndemnat pe părinți să comunice cu copiii lor, social-democratul acuză că nu a fost luată nicio măsură concretă de prevenție la nivel instituțional. „Când pierzi un copil, e tragedie. Când pierzi cinci și nu schimbi nimic, e responsabilitate”, a spus Constantinescu.

De la începutul anului, în județul Tulcea, s-au sinucis cinci elevi. După ce o adolescentă de 14 ani a fost găsită spânzurată, în curtea casei, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Tulcea i-a îndemnat pe părinți să comunice cu copiii lor şi să ceară ajutor de specialitate de fiecare dată când este nevoie.

„La nivelul şcolii vor fi asigurate servicii de consiliere psihologică pentru elevi şi profesori, prin intermediul consilierilor şcolari, astfel încât să fie oferit sprijinul emoţional necesar. Totodată, îi încurajăm pe părinţi să comunice deschis cu copiii lor şi să apeleze la ajutor de specialitate ori de câte ori consideră necesar", se arată în comunicatul ISJ Tulcea, potrivit Agerpres.

Social-democratul Sergiu Constantinescu a denunțat însă această reacție a ISJ Tulcea drept insuficientă și a criticat lipsa de măsuri concrete de prevenție.

„Cinci copii morți într-un an. Nu statistici. Nu cifre. Copii. În județul Tulcea, cinci elevi s-au sinucis într-un singur an. Nu mai vorbim despre cazuri izolate. Vorbim despre un fenomen.

Reacția autorităților? Un comunicat. Un apel generic către părinți. Zero asumare. Zero explicații. Zero măsuri concrete.

Asta nu este o reacție instituțională. Este dovada unui sistem care a eșuat. Când pierzi un copil, e tragedie. Când pierzi cinci și nu schimbi nimic, e responsabilitate. Unde au fost mecanismele de prevenție? Unde au fost consilierii școlari? Unde au fost intervențiile reale după primul caz? Dar după al doilea? Dar după al treilea? Câte tragedii sunt necesare pentru ca cineva să își facă treaba? Nu mai vorbim despre excepții. Vorbim despre un sistem care nu vede, nu aude și nu acționează”, a scris deputatul PSD într-o postare pe Facebook.

Constinescu susține că „responsabilitatea este clară” și cere demisiile inspectorului școlar general al județului Tulcea, Viorica Pavel, și secretarului de stat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ion.

„Responsabilitatea este clară. Inspectorul școlar general al județului Tulcea, Viorica Pavel, conduce instituția care trebuia să prevină, să intervină, să coordoneze. Din anul 2019.

Secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ion, coordonează politicile la nivel național tot din anul 2019 și are obligația să reacționeze când apar astfel de tragedii.

Nu au făcut-o”, a spus deputatul.

Social-democratul a adăugat că nu este „un gest politic”, ci „o minimă formă de responsabilitate.”

„Atunci când un sistem nu își protejează copiii, cei care îl conduc nu mai au dreptul să rămână în funcție. Starea învățământului preuniversitar este în mâinile acestor doi specialiști PNL. Sunt sigur ca domnul Ilie Bolojan nu tolerează incompetența și lipsa de reacție”, a conchis Constantinescu.

La începutul lunii ianuarie, dubla sinucidere a unor adolescenți , care aveau doar 15 ani, a șocat toată țara. Părinții nu ar fi fost de acord cu relația lor, așa că cei doi au fugit de acasă și s-au aruncat din vârful unui deal, în gol, împreună. Specialiștii de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS) spun că sinuciderea este a doua cauză de deces în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. Mai mult de atât, șapte din 10 copii din România, cu vârste între 15 și 19 ani, spun că au trecut cel puțin o dată prin stări de depresie și anxietate și, privind aceste statistici, este important să ne dăm seama că trebuie să le acordăm mult mai multă atenție adolescenților. E important ca părinții să fie atenți la toate schimbările lor de dispoziție, să le analizeze comportamentul și să comunice cu ei, să le transmită că sunt sprijinul lor în orice situație. Antena 3 CNN reamintește că starea emoțională a adolescenților trebuie supravegheată. Copiii care nu au pe nimeni și care simt nevoia să vorbească cu cineva trebuie să știe că pot apela la telefonul copilului - 119 - și cu siguranță, la orice oră, un psiholog, un specialist le va răspunde la telefon și va sta de vorbă cu ei. Copiii trebuie să știe că este importantă comunicarea și că la această vârstă orice problemă se poate rezolva dacă aleg să comunice. Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă