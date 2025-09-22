Abrudean, despre criza din coaliție: „Nu mi-aș dori să ajungem în situația ca premierul să plece. Coaliția va rezista”

Mircea Abrudean, președintele Senatului. sursa foto: Hepta

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că actuala coaliție de guvernare trebuie să continue indiferent de situație și s-a arătat convins că premierul Ilie Bolojan nu își va da demisia, notează Agerpres.

„Comunicările publice pe care domnul prim-ministru le-a făcut în ultima perioadă, destul de des, pe această temă nu ştiu să existe alte discuţii. Nu cunosc să fie alte discuţii”, a afirmat Abrudean, întrebat dacă mai este valabilă varianta ca premierul să-și depună mandatul în cazul în care nu trece o parte din angajamentele asumate în Parlament.

„Coaliţia cu siguranţă ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situaţie, dar eu nu cred că vom ajunge în situaţia în care premierul Bolojan să-şi dea demisia. Nu mi-aş dori să ajungem în această situaţie”, a precizat președintele Senatului, când a fost întrebat dacă ar putea exista scenariul unei coaliții fără Bolojan la Palatul Victoria.

În ceea ce privește reforma administrației locale, care presupune concedierea a 13.000 de angajați, Abrudean a spus că este optimist și crede că se va găsi o soluție acceptabilă pentru toate părțile.

„Haideţi să vedem ce se întâmplă. Eu sunt mai optimist, cunoscând destul de bine istoria coaliţiilor recente şi discuţiile care au mai fost, inclusiv tensiunile aferente. Eu cred că se va găsi o formulă care să fie mulţumitoare şi cu care să se vină în Parlament pentru angajarea răspunderii pe Administraţie. (...) Românii trebuie să înţeleagă ceea ce exprimă această coaliţie prin vot. Deocamdată, această coaliţie a respins patru moţiuni de cenzură şi mai multe moţiuni împotriva unor miniştri. Cred că aici se vede, până la urmă, susţinerea coaliţiei prin vot. Că sunt discuţii, că sunt tensiuni, dezbateri - care nu cred că fac bine, dar asta este părerea mea - e adevărat, dar până la urmă vom vedea la vot cum rezistă această coaliţie. Eu cred că va rezista în continuare”, a subliniat președintele Senatului.

Pe de altă parte, Curtea Constituţională urmează să dezbată pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, act normativ pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.