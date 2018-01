Acuzații grave pentru Liviu Dragnea: „A sacrificat partidul! PSD a fost instrumentul prin care urma să-și atingă propriile obiective”

Foto: Liviu Dragnea/Facebook

Europarlamentarul Cătălin Ivan lansează o serie de acuzații extrem de dure la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea.

„Agenda lui Liviu Dragnea a fost permanent una personală și ascunsă”, susține Cătălin Ivan.

„Cateva argumente care sustin ideea ca Liviu Dragnea a avut permanent o agenda proprie si a sacrificat partidul, argumente care fac orice vot de astazi pentru Dragnea sa fie de fapt un vot impotriva PSD:

1. S-a dovedit ca, in timp ce partidul era angajat total in lupta cu Traian Basescu, Dragnea taia porcul, cara vin scump, juca tenis si isi facea vacantele cu oamenii cei mai importanti din sistemul opresiv creat de Basescu. A se vedea insistenta cu care i-a cautat loc in guvernul PSD Oanei Schmidt Haineala.

2. Incercarea de o impune premier pe Sevil Sheidehh, contabila afacerilor necurate ale lui Dragnea si a celor din jurul sau, fara nicio legatura cu partidul, in urma unui mandat in alb pe care l-a fortat in Comitetul Executiv National. Pana sa o scoata Mihai Tudose din guvern, aceasta a gestionat 80% din fondurile de investitii ale Romaniei.

3. Eliminarea din structurile de conducere a tuturor liderilor cu expertiza in diferite domenii, blocarea activitatii departamentelor de specialitate, impanarea administratiei publice centrale si locale cu incompetenti

4. Destructurarea partidului in teritoriu prin dizolvarea foarte multor organizatii de partid, izolarea sau excluderea membrilor incomozi, oferirea liderilor PD din Ardeal controlul asupra multor organizatii PSD, pe baza unor negocieri in interes personal

5. Agenda lui Liviu Dragnea a fost permanent una personala si ascunsa, PSD reprezentand doar instrumentul prin care acesta urma sa-si atinga propriile obiective. In toate momentele controversate din ultimul an nu a existat niciodata, fara exceptie, vreo discutie in partid sau vreun aviz din partea acestuia. Dar PSD a decontat permanent ca imagine, incredere si voturi”, a scris Cătălin Ivan pe pagina sa de Facebook.