Adevăratul motiv pentru care Viorica Dăncilă nu vorbește în engleză

Foto: Facebook/Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă, fostul premier și candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a explicat într-o conferință de presă de ce nu vorbește în limba engleză.

„Vorbesc limba engleză și înțeleg, dar nu vorbesc foarte bine. Din teama de a nu face o anumită greșeală nu am vorbit în limba engleză. Dar asta nu înseamnă că nu înțeleg sau că nu vorbesc limba engleză. dar vreau să vă mai spun un lucru, pentru că am văzut că a apărut foarte mult în spațiul public acest aspect. Aproape toți președinții de stat vorbesc limba lor, pentru că sunt anumite lucruri care nu pot fi interpretate. Pentru cei care vorbesc limba engleză, franceză, germană, am tot respectul. Pentru orice limbă străină pe care o vorbesc. Mulți au vorbit în limba engleză și au vorbit împotriva României… … Într-o lună de zile o să țin primul discurs în limba engleză”, a explicat Viorica Dăncilă.