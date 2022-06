Adrian Chesnoiu rămâne fără imunitate parlamentară

Zilele următoare, Adrian Chesnoiu va fi citat la Direcția Națională Anticorupție unde i se vor aduce la cunoștință toate acuzațiile.

DNA a cerut începerea urmăririi penale pe numele ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, pentru abuz în serviciu.

Sunt acuzații de abuz în serviciu și instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informațiile care nu erau destinate publicității.

Mai exact, procurorii DNA au suspiciuni că, în perioada 9 februarie - 11 aprilie 2022, ministrul ar fi determinat o persoană din subordine să îi dea acces la mai multe subiecte concepute pentru probele scrise ce urmau să fie susținute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi la direcții județene.

Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la patru candidați, dintre care, în urma susținerii probelor scrise și orale, doar trei dintre ei au promovat.

DNA mai precizează că la intervenția directă a ministrului Agriculturii în cazul unuia dintre candidați, membri comisiei ar fi fost nevoiți să îl promoveze pe acesta, în condițiile în care nu obținuse un rezultat corespunzător.

Acel candidat a obținut până acum peste 33.000 de lei venituri salariale ca urmare a acceptării acestui post.

Cererea a fost deja trimisă, împreună cu un referat, de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

Au trimis, de asemenea, și un număr de șase volume cu copii ale dosarului de urmărire penală.

Adrian Chesnoiu, aplaudat în Parlament la votul pentru ridicarea imunităţii: "Sunt un om simplu şi aşa o să rămân"

Adrian Chesnoiu, fostul ministru PSD al Agriculturii, a fost aplaudat în plenul Parlamentului, astăzi, la votul pentru ridicarea imunității, după ce procurorii DNA au cerut încuviințarea parlamentarilor pentru a-l putea cerceta penal într-un dosar.

După anunţul DNA, Adrian Chesnoiu a demisionat din funcţia de ministru al Agriculturii şi s-a autosuspendat din PSD.

Înainte de discursul din Parlament, Adrian Chesnoiu a fost aplaudat de colegii săi.

"Sunt într-un moment în care nimeni nu ar vrea să se afle, dar am primit foarte multe mesaje de încurajare. Mulţi mi-aţi cerut să nu demisionez, dar aşa cum v-am obişnuit sunt un om cu demnitate.

Imediat ce am aflat că s-au ridicat la adresa mea suspiciuni, am luat decizia să mă suspend din partid şi să-mi dau demisia şi să vă cer să încuviințați cererea formulată la adresa mea.

Am respectat legea de fiecare dată şi am muncit enorm. Am acceptat postul de ministru într-o perioadă complicată. În mandatul de la Agricultură am aplicat principiile mele de viaţă. Sunt mândru de ce am realizat în perioada asta. Dacă se vor lua decizii în continuare pentru ţară şi agricultură, nu vom avea nicio criză alimentară.

Sunt un om simplu şi aşa o să rămân. Vă rog să votaţi pentru această cerere. Şi eu voi vota la vedere", a declarat Adrian Chesnoiu.

După aplauzele din plen, alţi parlamentari au criticat gestul deputaţilor.

"Tocmai era să apreciez decenţa, dar aţi făcut un spectacol. Ce aplaudaţi? Că DNA îi cere anchetarea?", a declarat Violeta Alexandru.