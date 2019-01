Adrian Năstase, critic la adresa PSD: Sunt surprins!

Plecarea Corinei Crețu la Pro România este o lovitură grea pentru PSD consideră Adrian Năstase, fost premier al Românie. Năstase susține că este mirat de lipsa de reacție a PSD la plecarea comisarului european.

"Comisarul Corina Creţu este, pentru oricare dintre partidele care ar fi sprijinit-o, un asset, un avantaj, un element benefic. De aceea eu sunt oarecum surprins că PSD-ul a renunţat atât de uşor la Corina Creţu! O ştiu din 1990, ea a avut o traiectorie care a fost legată de PSD în cea mai mare măsură. Am impresia că au fost mai curând chestiuni de ordin personal şi de proastă gestiune a comunicării. În opinia mea, venirea Corinei Creţu la partidul lui Victor Ponta, este un aspect negativ pentru PSD, este o pierdere pe mi-e greu să o cuantific. Pentru că ea are şi notorietate, are şi favorabilitate, are şi relaţii foarte multe. Şi, în plus, dacă este pe lista partidului lui Ponta şi va avea posibilitatea – este adevărat, este un semn de întrebare dacă până atunci partidul lui Victor Ponta va reuşi să treacă pragul pentru alegerile europarlamentare, acum nu pare să fie o problemă dar nu ştim ce se va întâmpla până la acel moment – dacă va merge la Bruxelles din partea acestui partid, sigur că va avea o marjă de manevră, în contactele de acolo, în acţiunea de acolo, destul de importantă. Aşa încât, repet un lucru pe care l-am spus de lungul timpului: un partid mare trebuie să accepte diferenţe de abordare şi lucrul ăsta este chiar util. Un partid mic n-are nevoie de aşa ceva pentru că se adresează unui segment electoral restrâns. De aceea, în opinia mea, la PSD ar fi fost util mai curând să se dezvolte o strategie din aceasta inclusivă decât una de excludere, de respingere. Dar, sigur, nu eu decid.”, a declarat Adrian Năstase pentru psnews.ro.