Adrian Năstase, veste proastă pentru PNL

"Prima concluzie este aceea ca are loc o cursă contra-cronometru al lui Iohannis pentru a obtine, pentru sine, o hiper-concentrare a puterii politice si a construi o dictatură prezidentială. Nu conteaza efectele pandemiei asupra vietii oamenilor, el doreste derularea, cu orice pret, in acest an, a alegerilor pentru a dobandi controlul asupra administratiei centrale si locale si asupra parlamentului. S-a văzut, la prima conferintă de presă de după locale, că el a inceput deja campania electorală pentru parlamentare, in numele PNL, dezvoltand aceleasi acuzatii mizerabile impotriva PSD.

Scrutinul din 27 septembrie s-a desfășurat în contextul pandemiei COVID-19, iar acest lucru a influențat nu doar tematica dezbaterilor, ci și nivelul prezenței: 48,44% în 2016, 46,02% în 2020. O analiză mai detaliată pe structuri de vârstă arată că electoratul cu cea mai mare teamă de îmbolnăvire a fost categoria seniorilor din marile orașe. Dacă ei ar fi participat la vot într-o măsură mai mare, PSD ar fi fost primul partid nu doar la numărul de primari și președinți de consilii județene, ci și la numărul de votanți.

Atmosfera politică nu a mai fost dominată de FRICA, precum în urmă cu câțiva ani, ci de NEINCREDERE și de lipsa speranței. Iar acest lucru a determinat în mod semnificativ componenta politică a votului din alegeri, cea pentru consiliile județene și pentru Consiliul General.

Precum Băsescu în trecut, Iohannis încearcă să ne convingă că „România normală” este cea în care Constituția are valoarea unui sul de hârtie igienică! Atacurile sale împotriva partidelor de opoziție au mobilizat o parte din votanții PNL, însă nu au reușit să diminueze scorul PSD pe cât și-ar fi dorit. Desigur, nu am mari așteptări din partea „societății civile” să critice implicarea lui Iohannis în această campanie electorală, însă PSD și „noua clasă politică” din USR-PLUS ar fi putut fi mult mai lipsiți de timiditate!"

Continuarea, pe adriannastase.ro.