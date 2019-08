Adrian Ursu, despre posibila candidatură a lui Alexandru Cumpănașu la președinție: Este dezgustător!

foto- captură Antena 3

Adrian Ursu a reacționat categoiric la posibila candidatură a lui Alexandru Cumpănașu la alegerile prezidențiale din toamnă.

Directorul editorial al Antena 3 a precizat că dacă Alexandru Cumpănașu își propune să inițieze demersurile pentru candidatura la președinție, acesta nu va face altceva decât să își distrugă prestigiul acumulat în ultimii ani, subliniind că ar fi dezgustător din partea lui Cumpănașu să înceapă acest demers.

„Este dezgustător, vă spun cu toată mâhnirea. Am sperat că nu se vor îndeplini zvonurile. Am fost printre cei care a contrazic multe persoane care spuneau lucrul acesta. Nu ai cum să profiți de o altfel de tragedie, în general, și mai ales când ea se află în proximitatea ta și face parte din familia ta. Dacă Alexandru Cumpănașu are de gând să inițieze demersurile pentru candidatura la președinție, nu să candideze în mod real, își distruge și bruma de prestigiu pe care și-a construit-o”, a declarat Adrian Ursu.

Unchiul Alexandrei Măceșanu, victima lui Gheorghe Dincă, a lansat, pe Facebook, o întrebare pentru cei care îi urmăresc postările. Acesta ia în calcul să candideze la alegerile prezidențiale, dacă cei care îl apreciază, îl vor susține pentru această cauză.