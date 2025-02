Lavinia Șandru, despre prioritățile sale dacă va deveni președintele României: România se stinge. Demografia este prioritate

Lavinia Șandru, candidata PUSL la președinția României. Foto: Facebook

Lavinia Șandru, candidat PUSL la președinția României, a prezentat, sâmbătă seară, la Antena 3 CNN, principalele sale priorități și strategii pentru România. Ea a spus că demografia este una dintre principalele priorități pentru că „România se stinge”.

În primul rând, prioritatea este o strategie de demografie națională, pentru că România se stinge. Dacă la Revoluție eram 23 de milioane, acum suntem între granițe vreo 15 milioane. Dacă nu venim cu o strategie ridicată la rang de prioritate națională absolută, o să fim și mai puțini.

În primele 100 de zile când ajung la Cotroceni, voi face această strategie care să suprapună și măsuri economice și măsuri educaționale și de sănătate, în așa fel încât România să o ia pe cel mai corect drum în ce privește demografia. Să aducem și românii din afară înăuntrul granițelor, să aducem oamenii performanți aici în România, în așa fel încât să aducă plusvaloare în țară.

O să o fac împreună cu parlamentul, o să îmi spunețio că nu am drept de inițiativă legislativă, dar am dreptul să mă adresez parlamentului și să îi cer sprijinul.

Voi reuși să facă lucrul acesta, o să reușesc să conving toate partidele din parlament, nu contează – dreapta, stânga – petnru că și când am fost independentă în parlament am făcut legea mamelor, am convins parlamentari de la toate partidele să susțină legea și este în vigoarea de la 1 ianuarie 2009 și au beneficiat de ea părinții a peste două milioane de copii.

Stop abuzurilor – voi fi președintele care se ia la trântă cu toate abuzurile pe care le suportă românii, toate.

Un al treilea punct este România respectată în țară și în lume, pentru că dacă România va fi o țară puternică, va avea prieteni puternici și dacă va fi o țară slabă, va avea dușmani puternici.