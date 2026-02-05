Alexandru Nazare, despre prima zi de concediu medical neplătită: „Propunerea a fost făcută de Rogobete”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Foto: gov.ro

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că măsura privind neplata primei zile de concediu medical a fost propusă de Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Proiectul a fost propus de Ministerul Sănătății, e adevărat că orice economie care vine din această zonă a concediilor medicale, unde anul trecut am plătit cu 2,4 miliarde în plus, am făcut un efort foarte mare de a plăti restanțe de trei ani și le-am redus la 6 luni.

În acest context, colegul de la ministerul Sănătății, domnul Rogobete a făcut această propunere și a fost adoptată la final de an. În momentul în care vom lua o decizie, acest lucru trebuie analizat și văzut și impactul pe care această propunere o va avea pe proiectul final de lege”, a declarat Nazare.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri seară, în cadrul unei conferințe de presă, și despre măsura de eliminare a plății pentru prima zi de concediu medical. Bolojan a spus că este vorba de o măsură tranzitorie pentru „realitățile pe care le avem” și că ea va fi pe o perioadă limitată, „până punem în aplicare mecanismele care să nu permită acordarea nejustificată a concediilor”. Premierul a mai menționat și că România a plătit, anul trecut, șase miliarde de lei pe concedii medicale, adică aproape 8% din bugetul CAS.

Măsură a fost contestată de Avocatul Poporului la Curtea Constituțională, în timp ce parlamentari din Coaliție au anunțat intenția de a modifica legea. Senatoarea și prim-vicepreședinta PNL Nicoleta Pauliuc a anunţat miercuri că va depune un amendament la Ordonanţa de urgenţă 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, în sensul ca prevederea privind neplata primei zile de concediu medical să nu se aplice pentru bolnavii cronici şi pacienţii oncologici.