Alexandru Nazare spune că a demis conducerea ANAF după ce a cerut informații de la Servicii

3 minute de citit Publicat la 21:26 02 Noi 2025 Modificat la 21:26 02 Noi 2025

Alexandru Nazare a adăugat că ANAF funcționează mai bine în prezent și acest lucru se vede inclusiv în veniturile colectate la buget.

Alexandru Nazare a declarat, la Antena 3 CNN, că atunci când și-a preluat mandatul la Finanțe a concediat două treimi din conducerea Agenței Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Ministrul Finanțelor a spus că a analizat performanțele lor, adică cum a evoluat antifrauda cât au fost la conducere, dar a adăugat că a cerut și date de la serviciile de informații despre ei. În baza acestor două criterii i-a concediat, iar o parte dintre cei dați afară sunt acum cercetați de DNA.

„Când am preluat mandatul, am schimbat două treimi din conducere la antifraudă. Acești oameni fac parte dintre cei pe care i-am schimbat la momentul în care am preluat mandatul”, a spus Alexandru Nazare referitor la dosarele DNA în care sunt anchetați inspectori ANAF.

Ministrul Finanțelor a precizat că a cerut date de la Serviciile de informații cu privire la cei care conduceau ANAF atunci când și-a preluat mandatul.

„I-am schimbat pentru că am studiat foarte bine cum s-au comportat, adică am studiat evoluția antifraudei. Și da, am avut și informații. Și am și cerut informații. Presupun că au fost informați și înainte, dar eu pot să vă spun că pe chestiuni de genul ăsta, da, ceri informații. Și e important să știm unde sunt vulnerabilitățile.

E adevărat, sunt foarte grave aceste chestiuni. Am totuși încredere că sunt în ANAF, încă sunt și în ANAF și în Antifraudă, sunt oameni competenți și integri. Și în jurul acestor oameni trebuie să reconstruim aceste instituții. Toate trei. Și încrederea în ele. Și ele trebuie să regândească modul în care acționează. Deci, au fost cazuri, sunt cazuri și vor fi cazuri în continuare, pentru că aceste mentalități nu se schimbă de pe o zi pe alta”, a precizat Nazare.

Alexandru Nazare a adăugat că ANAF funcționează mai bine în prezent și acest lucru se vede inclusiv în veniturile colectate la buget.

„Dar dacă vă uitați acum la conducerea Antifraudei, o să vedeți și dacă vă uitați la rezultatele lor. Deci, în mod cert, sunt venituri în plus. Sunt venituri la TVA, în mod cert, cresc veniturile la TVA. Și în trimestru 3, e primul trimestru în care ANAF își face planul. Despre ce vorbim? E primul trimestru din acest an.

Și dacă vă uitați la media de creștere, da, media de creştere la TVA e 7,7 pe 9 luni. Dar dacă extragem din aceste 9 luni trimestrul 3, o să avem o medie de creștere de 14. Deci a fost o rupere de ritm în acest ultim trimestru în privința încasărilor. E adevărat că asta nu înseamnă că nu ne este greu în continuare și că nu e o situație dificilă, dar o depășim. Adică se văd totuși semne bune”, a spus ministrul.

Oficialul a adăugat însă că evaziunea fiscală nu va fi combătută pe deplin în țara noastră până când ANAF nu va fi complet digitalizată.

Ministrul Finanțelor a vorbit, din nou, și despre GAP-ul de TVA, adică diferența dintre TVA-ul care ar trebui să fie colectat de stat și sumele colectate efectiv de stat. România a obţinut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA şi a evitat o pierdere de până la un miliard de euro din granturi, în 2026.

„Să știți că acest jalon putea să coste, ne costa pe noi toți. România pierdea un miliard de euro în 2026 și pierdea pentru o contraperformanță între 2020 și 2024.

Nu vorbim doar de eliminarea unui metric din jalon, vorbim de înlocuirea unui metric așa cum era pe trecut 2020-2024 cu noi măsuri.

Noi măsuri tot în ANAF: criterii de performanță publice pentru ANAF, reorganizarea părții de control din ANAF, digitalizarea, o altă atitudine legată de cum gândesc și cum implementează partea de insolvență care are o contribuție la GAP importantă. Deci toate aceste lucruri se vor face de acum încolo”, a mai spus Alexandru Nazare.

