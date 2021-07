Alexandru Rafila, despre medicii care refuză vaccinarea: "Mi se pare greu explicabil. Sunt mulţi care susţin idei din medicina alternativă"

Întrebat de ce unele cadre medicale refuză vaccinarea, deputatul PSD, Alexandru Rafila, a spus că îi este unul din cele mai grele răspunsuri pe care trebuie să le dea pentru că vorbim de medici care "au absolvit o facultate de medicină, care au absolvit rezidențiatul şi de la care ne-am aștepta ca rezultatul acestor studii să fie nu numai un profesionalism cât mai bun, ci o aplicarea cunoștințelor atât pentru sine dar mai ales pentru familie şi cei din jur.

„Mi se pare greu explicabil, dar sigur şi în rândul persoanelor medicale există persoane care sunt influențate de medicina alternativă.

Eu nu am nimic împotriva acestei medicine alternative, nu o blamez, dar sunt foarte multe lucruri pe care nu poţi să le înlocuiești cu medicina alternativă. O boală infecțioasă vă spun cu siguranță că poţi să încerci cu medicina alternativa….Nu poţi să influențezi lucrurile astea.

A, dacă ai dureri articulare sau alte lucruri de genul ăsta şi faci acupunctură, sigur are un efect, are şi explicație, are şi o bază rațională, un efect pozitiv de exemplu, al acupuncturii practicate de mii de ani. Dar dacă ai o boală infecțioasă, nu o să poţi să rezolvi printr-o metodă să spunem alternativă”, a spus Alexandru Rafila la PrimaTV.

El a mai precizat că sunt anumite vaccinuri care favorizează apariţia trombozelor sau a miocarditelor, dar la o populaţie nevaccinată asemenea probleme de sănătate ar fi fost numeroase.

“Sunt anumite vaccinuri care favorizează tromboze sau anumite vaccinuri care pot produce miocardite, dar sigur că lucrurile astea sunt inerente. Gândiți-vă că această populaţie care să spunem nu ar fi fost vaccinată şi făcea infecție, complicațiile inclusiv miocardita, inclusiv tulburările de coagulare, ar fi fost mult, mult mai numeroase.

De asta se pun lucrurile în balanță întotdeauna. Dacă eu am un risc de 1000 de ori mai mare dacă mă îmbolnăvesc decât dacă mă vaccinez, eu personal prefer să mă vaccinez”, a mai spus deputatul PSD, Alexandru Rafila.

