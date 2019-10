Alianța USR-PLUS, despre desemnarea comisarului european. Ce plan au politicienii

Există membri ai Alianţei USR-PLUS care ar putea cu "onoare şi performanţă" să reprezinte România în poziţia de comisar european, a declarat duminică, la Braşov, liderul USR, Dan Barna, candidat la Preşedinţie.



Întrebat dacă Alianţa USR-PLUS ar putea da un comisar european, Barna a replicat că există colegi ai săi care şi-ar putea asuma această nominalizare, însă a subliniat că, în prezent, prioritatea este investirea noului guvern.



"Răspunsul simplu e da. Avem câţiva colegi care ar putea cu onoare şi performanţă să ne reprezinte şi în această poziţie. Am solicitat, cu premierul desemnat, o consultare la nivelul Parlamentului, tocmai pentru ca nominalizarea aceasta să fie făcută de către cineva cu competenţă, credibilitate şi integritate morală şi profesională şi să nu mai fim în situaţia jenantă în care am fost cu ultimele nominalizări, care nu au făcut decât să ne facă de râs ţara", a afirmat Dan Barna, într-o conferinţă de presă.



La rândul său, liderul PLUS, Dacian Cioloş, a menţionat că România e singura ţară care nu şi-a desemnat un reprezentant pentru această poziţie şi "ar fi păcat" ca România să blocheze desemnarea noii Comisii Europene.



"România a rămas singura ţară care nu şi-a desemnat un comisar european şi e nevoie de această desemnare ca să putem continua procesul şi în PE. (...) Ar fi păcat să fim în situaţia în care România blochează desemnarea unei Comisii pentru că această ambiguitate politică e menţinută (în România - n.r.)", a spus Cioloş.