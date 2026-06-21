Alina Gorghiu îl atacă pe Bolojan. „Îi este frică de faptul că un premier liberal va fi investit în Parlamentul României”

Alina Gorghiu. Sursa foto: Inquam Photos - Octav Ganea

Actuala președintă a organizației PNL Argeș, Alina Gorghiu, a apreciat duminică, într-o intervenție avută la Antena 3 CNN, că ultimatumul pe care congresul partidului l-a dat liberalilor din tabăra Veștea reprezintă o dovadă că Ilie Bolojan „nu este stăpân pe situație”.

„Dacă eu sunt în situația aceasta, de a fi exclusă de Ilie Bolojan, nu e pentru că e foarte stăpân pe situație, ci pentru că îi este frică de faptul că un premier liberal va fi investit în Parlamentul României”, a spus Gorghiu.

Fosta ministră a Justiției a spus că premierul desemnat Adrian Veștea va depune în această seară programul de guvernare și lista de miniștri.

„Va fi un număr relevant de parlamentari, suficient și necesar pentru ca acest guvern (Veștea - n.r.) să fie investit” (...) Mai avem 24 de ore până mâine. Cel mai probabil în seara asta se va depune programul de guvernare, lista de miniștri și mâine vom vedea în Parlament cum vor evolua lucrurile. Guvernul Veștea va merge în parlament. Se merge până la capăt”, a spus Alina Gorghiu.

Șefa organizației PNL Argeș a adăugat că „alegerea este ușoară pentru colegii din parlament”, când a fost întrebată dacă guvernul Adrian Veștea va reuși să strângă numărul de necesar de voturi.

„Vorbim de o componentă liberală substanțială. Din discuțiile pe care noi le-am făcut, schema care teoretic va reveni Partidului Național Liberal, va fi un premier liberal și cel puțin 5 miniștri liberali”, a spus Alina Gorghiu, care nu i-a nominalizat pe acești miniștri, dar a adăugat că „viitorul guvern propus de Adrian Veștea va fi unul cu identitate liberală asumată”.

Alina Gorghiu și-a exprimat speranța că „fiecare parlamentar se va gândi foarte serios”, inclusiv cei din PNL, UDMR și USR la votul de investitură pentru guvernul Veștea și a evitat să spună dacă viitorul guvern Veștea va fi investit și cu ajutorul parlamentarilor AUR. „Veți vedea mâine cum, dintr-o dată, toate lucrurile se vor liniști”, a spus Alina Gorghiu.