Ambasadorul Rusiei a fost convocat din nou la MAE. Decizia, după atacul cu dronă din Leipzig

Nu este prima dată când Vladimir Lipaev este chemat la sediul MAE să dea explicații. Sursa foto: Facebook

Oana Țoiu a anunțat, pe rețeaua socială X, că ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, va fi convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe, după atacul cu drone asupra aeroportului din Leipzig. Ministrul interimar de Externe a spus că gestul este unul de solidaritate cu Germania, după ce Berlinul a acuzat oficial Rusia că se află în spatele acestui atac, relatează Agerpres.

„Am decis să convocăm ambasadorul Rusiei la Bucureşti la Ministerul de Externe”, a scris Ţoiu pe rețeaua socială X.

Following the German authorities’ determination that Russia holds responsibility for the drone attack at Leipzig/Halle Airport, we are acting collectively and strongly as EU Member States and NATO Allies.



Romania stands in full solidarity with Germany and other European states… — Toiu Oana (@oana_toiu) September 2, 2026

Ministrul interimar a declarat că România este solidară cu Germania şi cu celelalte state europene care s-au confruntat cu „activităţi hibride, interferenţe şi provocări nesăbuite şi insistente ale Rusiei”, adăugând că și ţara noastră a fost o țintă.



„După stabilirea de către autorităţile germane că Rusia este responsabilă pentru atacul cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle, acţionăm cu forţă şi împreună ca state membre UE şi aliaţi NATO”, a mai spus ministrul interimar.



Ea a transmis că răspunsul la astfel de acţiuni va fi unul solidar şi coordonat la nivel european. „Mesajul nostru este clar - nu vom tolera acţiunile hibride ale Rusiei şi vom răspunde uniţi. Nu va exista impunitate. Descurajarea înseamnă să fim pregătiţi şi să avem voinţa de a face agresorul să plătească”, a mai spus Ţoiu.

Nu este prima dată când Lipaev este chemat la sediul MAE să dea explicații. Demnitarul rus a fost convocat după ce drone rusești s-au prăbușit în



Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au dat asigurări miercuri că presiunea asupra Rusiei va continua şi chiar „va creşte”, după atacul hibrid cu drone asupra unui aeroport din oraşul german Leipzig, atribuit Moscovei, transmite EFE.



„Europa şi NATO nu doar că vor menţine presiunea asupra Rusiei, dar o vor creşte. Şi nu ne vom opri până când Rusia nu va înceta să bombardeze şi să omoare copii, bărbaţi şi femei nevinovaţi în Ucraina”, a spus von der Leyen după o întâlnire cu Rutte la sediul executivului european din Bruxelles.

Rusia, învinuită de un atac eșuat cu dronă în Germania

În noaptea de 4 spre 5 august, o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în zona securizată a aeroportului Leipzig/Halle, în apropierea mai multor avioane-cargo ucrainene, iar după câteva minute s-a înregistrat o coliziune între un avion-cargo al companiei de logistică şi curierat DHL aflat în zbor şi o altă dronă. Aeronava DHL a reuşit să aterizeze ulterior pe aeroportul din Hanovra fără incidente şi doar cu avarii minore.



Potrivit presei germane, care au citat surse apropiate autorităţilor, o a treia dronă a fost găsită zece zile mai târziu la vest de aeroport. A fost găsită o substanţă ce corespundea cu circa 50 de grame de hexogen, un explozibil militar extrem de puternic.



Situat în partea de est a Germaniei, aeroportul Leipzig/Halle este un centru pentru transporturi militare, mai ales ale armatei germane şi ale aliaţilor din NATO, fiind de asemenea o bază operaţională pentru compania germană DHL şi compania aeriană ucraineană Antonov Airlines