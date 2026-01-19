“Analizăm dacă mai rămânem sau nu la guvernare”. Ilie Bolojan, acuzat de sabotaj de către Olguța Vasilescu

Olguța Vasilescu l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru că refuză să investească în Electrocentrale. FOTO: Hepta

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, a declarat într-un interviu pentru Antena 3 CNN că în PSD vor avea loc consultări privind ieșirea partidului de la guvernare.

Olguța Vasilescu l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru că refuză să investească în societatea Electrocentrale (SE) Craiova, furnizorul de căldură al Craiovei şi al companiei Ford.

“Este un memorandum care va fi introdus pentru ședința de guvern de săptămâna aceasta de către ministrul Energiei și care se referă la o sumă de bani pentru reparații și pentru CAF-urile care ar trebui achiziționate ca rezervă pentru a asigura căldura Craiovei și pentru firma Ford Producția.

Electrocentrale Craiova nu este a Primăriei, ci este a Guvernului. Nu contează că noi am făcut un târg de Crăciun, pentru că noi am făcut acest târg de Crăciun pe banii Primăriei fiind obligația însă a Guvernului de a asigura finanțarea pentru centrala care este în subordine lor și unde eu nu pot să finanțez nimic. Ar fi ilegal să introduc bani de la Primăria Craiova într-o companie care nu îmi aparține”.

Primarul Craiovei l-a acuzat pe Ilie Bolojan de sabotaj, având în vedere că pentru alte programe au fost alocați bani:

“La începutul iernii, toți prim-miniștrii de până acum au alocat prin Ministerul Energiei banii necesari pentru reparații. Este primul an în care nu se mai întâmplă acest lucru.

Bolojan spune că nu introduce bani într-o gaură neagră care este această companie a Guvernului, care alimentează cu căldură populația Craiovei și firma Ford care este al doilea producător din România și al doilea plătitor de taxe”.

Aceste acuzații vin în contextul în care liderii celor patru partide de guvernământ se întâlnesc, luni, pentru prima oară în acest an, iar ședința se anunță extrem de tensionată.

Olguța Vasilescu amenință cu ieșirea PSD de la guvernare

Olguța Vasilescu a mai spus că nu este nevoie de o moțiune de cenzură pentru a da jos Guvernul condus de Ilie Bolojan, ci de o retragere a PSD de la guvernare:

“Suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid dacă mai rămânem sau nu la guvernare. Pare că în fiecare zi, domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă.

Îl consider un fel de sabotaj. Faptul că pentru alte programe s-au găsit bani și pentru Craiova nu, eu încep să o iau personal. Nu cred că va fi nevoie să depunem moțiune de cenzură, cred că ne retragem pur si simplu din Guvern.Pică și Guvernul Bolojan pentru că trebuie să treacă din nou prin Parlamentul României”.

Întrebată ce va urma dacă PSD va decide să plece de la guvernare, Olguța Vasilescu a răspuns:

“Negocieri cu celelalte partide. O să vedem la vremea respectivă. Nu luăm în calcul momentan niciun feld e variantă pentru că în momentul în care vom ieși de la guvernare vom face atunci strategia. Nu aș vrea să dau vreo direcție înainte de a fi consultați toți colegii noștri”.