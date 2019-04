Andreea Cosma, deputat PSD: „Președintele Iohannis mi-a câştigat admiraţia”

Foto: captură Antena 3

Andreea Cosma, deputat PSD, afirmă că decizia preşedintelui Klaus Iohannis de eliberare a lui Mircea Negulescu din funcţia de procuror este un „gest corect, mult aşteptat”, subliniind să şeful statului a dat dovadă şi de curaj.



„Astăzi, preşedintele Klaus Iohannis mi-a câştigat admiraţia. Prin semnarea decretului privind eliberarea din funcţia de procuror a lui Mircea Negulescu - în prezent suspendat din funcţie, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina - ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare, constând în excluderea din magistratură, preşedintele României a dat dovada de corectitudine şi, de ce nu, de curaj. Spun asta pentru că, aşa cum am observat cu toţii, curajul este una dintre cele mai rar întâlnite calităţi ale celor care pot şi trebuie să înfrunte un sistem corupt din temelii”, a afirmat Andreea Cosma, într-un comunicat transmis luni.



Andreea Cosma susţine că l-a iertat pe preşedinte pentru că i-a catalogat „penali” pe ea şi pe membrii familiei ei.



„Domnul preşedinte Iohannis a reuşit, astăzi, să facă dreptate, iar pentru asta îi mulţumesc atât în nume personal, cât şi în numele tuturor celor abuzaţi în Unitatea de Elită de la DNA Ploieşti, care nu au avut posibilitatea să-şi facă vocea auzită şi pentru care m-am luptat, aşa cum am făcut-o şi pentru familia mea. Voi considera că preşedintele a reuşit, prin semnarea acestui decret, să corecteze acel moment de început, când ororile de DNA Ploieşti abia începuseră să iasă la suprafaţă şi mă refer aici la deja celebra sintagmă folosită de domnul Iohannis: "Nu ştiu şi nici nu mă interesează". La fel cum, astăzi, pot spune că l-am iertat pentru că ne-a catalogat drept "penali" pe mine şi pe membrii familiei mele, într-un moment în care în spaţiul public apăruseră deja dezvăluirile cutremurătoare despre abuzurile de la Ploieşti”, a adăugat ea, conform sursei citate.



Andreea Cosma a anunţat că a renunţat la procesul intentat preşedintelui.



„Chiar dacă am câştigat în primă etapă procesul intentat preşedintelui pentru calomnie şi defăimare, urmând ca judecata să intre în faza recursului, vreau să îi comunic domnului Iohannis că voi renunţa la parcursul acestui proces, considerându-mă, în sfârşit, mulţumită de atitudinea şi măsura luată astăzi de preşedintele României”, a conchis Andreea Cosma.



Preşedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind eliberarea din funcţia de procuror a lui Mircea Negulescu, în prezent suspendat din funcţie, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina - ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare constând în excluderea din magistratură, informează Administraţia Prezidenţială.