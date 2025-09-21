Andrei Nistor a fost nominalizat de USR pentru funcția de prefect al Capitalei

Andrei Nistor s-a alăturat USR în 2016 / foto: Facebook- Andrei Nistor

Uniunea Salvați România (USR) filiala București a anunțat, duminică, într-un comunicat de presă, nominalizarea lui Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei. Săptămâna trecută, în şedinţa coaliţiei de guvernare, s-a decis ca USR să preia această funcţie.

„Uniunea Salvaţi România (USR) filiala Bucureşti anunţă nominalizarea domnului Andrei Nistor pentru funcţia de prefect al Capitalei. Andrei Nistor este antreprenor din 2007, obişnuit să construiască proiecte de la zero şi să le dezvolte cu perseverenţă şi creativitate.

În plan politic, Andrei Nistor s-a alăturat USR în 2016, convins că politica poate fi făcută altfel, cu oameni cinstiţi şi dedicaţi. A condus filiala locală Popeşti-Leordeni, iar ulterior filiala judeţeană USR Ilfov între 2019 şi 2025.

Din 2020 este consilier local, unde s-a implicat constant pentru mai multă transparenţă, pentru modernizarea administraţiei şi pentru o reprezentare autentică a comunităţii”, se arată într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, nominalizarea lui Nistor pentru funcţia de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României.

„Mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului au buletin de Bucureşti, muncesc în Capitală şi îşi duc viaţa în cadrul acestei zone metropolitane unitare. Este momentul pentru un prefect care înţelege exact legătura administrativă Bucureşti-Ilfov, iar experienţa lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol”, se mai afirmă în comunicatul menţionat.

Noul prefect al Capitalei a declarat că își dorește să contribuie la o „administrație mai eficientă, mai corectă și mai aproape de oameni.”

„Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii și un sprijin real pentru cetățeni, dar și un lider care să înțeleagă specificul regiunii București–Ilfov. Am construit proiecte de la zero în mediul privat și am demonstrat în administrația locală că pot aduce transparență și soluții moderne. Vreau să pun această experiență în slujba bucureștenilor și să contribui la o administrație mai eficientă, mai corectă și mai aproape de oameni.”

Liderii coaliţiei de guvernare au stabilit, săptămâna trecută, ca USR să preia patru posturi de prefect - în Bacău, Botoşani, Timiş, şi Bucureşti.