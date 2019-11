Anunțul care le dă fiori liberalilor. Este vorba despre PSD

Preşedintele PNL Mureş, senatorul Cristian Chirteş, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că liberalii nu se vor lăsa cuprinşi de euforia câştigului din primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, întrucât PSD nu este nici pe departe înfrânt, aşa cum ar crede unii.



"Suntem încrezători pentru victoria lui Klaus Iohannis în al doilea tur de scrutin, însă nu ne lăsăm duşi de euforia unui câştig la data de ieri. PSD nu este nici pe departe înfrânt, aşa cum cred unii. Au mobilizare mai ales în ziua votului, mulţi nu credeau că vor avea rezultate atât de mari, însă noi, PNL, am ştiut încă de la început că avem un adversar puternic, dar pe care am reuşit să îl zdrobim. Mă bucur că nu au existat evenimente majore (...) Am reuşit să ajungem aproape în fiecare localitate din judeţul Mureş, unde am discutat cu cetăţenii şi am prezentat programul preşedintelui Iohannis 'Pentru o Românie normală!' şi cred că rezultatele pe care le-am avut în judeţul Mureş se datorează unei munci de echipă, atât la nivel naţional, cât şi pe plan judeţean (...) Vreau să le mulţumesc cetăţenilor judeţului, care au votat masiv împotriva acestei ciume roşii pe care cu toţii doresc să nu o mai vadă în spaţiul public, numită PSD, şi au dorit să dea o nouă linie spre care să se îndrepte România. Fiindcă, la un moment dat, noi, ca stat, riscam să ieşim din direcţiile pe care ni le-am asumat împreună cu membrii UE, cu partenerii NATO şi cu partenerii din alte organizaţii, în special in SUA. Iată că semnalul dat în 26 mai a fost continuat ieri printr-un vot masiv, pe care l-a primit candidatul PNL, domnul Klaus Werner Iohannis", a declarat Cristian Chirteş.



Liderul PNL Mureş a precizat că la nivelul judeţului liberalii au 'bătut' PSD în oraşe, 'inclusiv în fiefurile lor', în municipiile Reghin, Sighişoara sau în oraşul Luduş.



"În judeţul Mureş, PNL a devenit primul partid politic. Este o premieră când un partid românesc singur, nu în alianţă, reuşeşte să bată UDMR. Este o premieră pe care dorim să o permanentizăm nu numai în turul doi, ci şi în viitoarele alegeri, alegerile locale şi cele parlamentare", a precizat Chirteş.



La conferinţa de presă au mai participat preşedintele PNL Târgu Mureş, Ervin Molnar, vicepreşedintele PNL Mureş, Mara Togănel şi Ionuţ Cengher, secretarul PNL Mureş.



În urma centralizării voturilor de către Biroul Electoral Judeţean Mureş, candidatul PNL, Klaus Iohannis, s-a clasat pe primul loc, urmat de candidatul UDMR, Kelemen Hunor, şi de cel al PSD, Viorica Dăncilă.



Potrivit rezultatelor finale, Klaus Johannis a obţinut 34,81% dintre voturi, Kelemen Hunor - 26,29%, Viorica Dăncilă - 13,46%, Dan Barna - 11,10%, Mircea Diaconu - 5,98%, Theodor Paleologu - 3,69%, Ramona-Iona Bruynseels - 2,16%, restul candidaţilor întrunind sub 1% din voturi.



Pentru Klaus Iohannis au votat 73.848 de mureşeni, pentru Kelemen Hunor - 55.771, pentru Viorica Dăncilă - 28.550, pentru Dan Barna - 23.556, pentru Mircea Deaconu - 12.688, pentru Theodor Paleologu - 7.819, iar pentru Ramona-Iona Bruynseels - 4.585.