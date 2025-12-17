Arierate de miliarde acumulate în programul Anghel Saligny. Guvernul mută fonduri pentru a evita blocajele

Peste 3,8 miliarde lei, alocate pentru stingerea arieratelor și pentru investiții. FOTO: Hepta

Guvernul a aprobat o Hotărâre de Urgenţă, prin care Ministerul Finanţelor alocă aproape 2,5 miliarde lei, destinate achitării arieratelor Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) şi continuării investiţiilor publice, potrivit unui comunicat de presă, citat de Agerpres.

Aminitim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, în contextul ședinței coaliției de guvernare, că este posibilă achitarea a tot ceea ce ţine de facturi legate de CNI, “Anghel Saligny”şi toate proiectele administraţiei locale.

“Cu cele 2,5 miliarde lei alocate, MDLPA va putea efectua de plăţi restante aferente proiectelor din Programul Anghel Saligny în valoare de peste 1,5 miliarde lei. De asemenea, 900 de milioane de lei vor fi alocate pentru plata arieratelor înregistrate în cazul altor proiecte Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) şi al programelor derulate prin Compania Naţională de Investiţii”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor.

Ministerul Finanţelor a anunțat, miercuri, alocarea unei sume totale de peste 3,8 miliarde lei pentru stingerea arieratelor și pentru investiții în mai multe sectoare precum dezvoltarea, transporturile şi agricultura.

Instituția precizează că relocările de fonduri realizate nu influenţează nivelul deficitului bugetar, acestea fiind efectuate în cadrul programării bugetare aprobate prin ultima rectificare, respectând ţinta de deficit de 8,4% din PIB.

În ultima săptămână au fost alocate peste 1,35 miliarde către Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii şi altor autorităţi de management ale fondurilor europene care finanţează proiecte din domeniul dezvoltării regionale.

“De asemenea, Guvernul urmează să aprobe o Hotărâre de Urgenţă prin care să aloce aproape 2 miliarde de lei către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fonduri destinate pentru plata unor servicii esenţiale de sănătate, medicamente şi concedii medicale restante", se arată în comunicat.

Ministerul Finanțelor precizează că aceste măsuri sunt posibile în contextul unei evoluţii favorabile a situaţiei fiscal-bugetare din ultimele 6 luni, susţinută de o coordonare eficientă a programării fondurilor bugetare şi europene, de adaptarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă la realităţile implementării şi de măsurile ferme adoptate de Guvern în materie de disciplină bugetară şi creştere a veniturilor.

Ministerul Finanțelor precizează că prin această măsură se evită blocarea unor investiţii

Ministerul Finanțelor spune că aceste alocări permit stingerea datoriilor importante ale ministerelor la final de an - precum, arieratele acumulate la Ministerul Dezvoltării, în valoare de 2,5 miliarde de lei.

“Dacă aceste sume nu ar fi fost plătite în acest an, presiunea bugetară s-ar fi transferat în 2026, prin acumularea de arierate suplimentare, întârzierea plăţilor către furnizori şi beneficiari, blocarea sau amânarea unor investiţii publice şi afectarea fluxurilor financiare din economie, cu efecte negative asupra execuţiei bugetare şi a creşterii economice de anul viitor. Relansarea economică a României se bazează, în continuare, pe absorbţia fondurilor europene şi pe un parteneriat predictibil şi onest cu mediul de afaceri. Comportamentul bugetar responsabil al Guvernului din ultimele 6 luni confirmă această direcţie, permiţând mobilizarea unor resurse importante pentru investiţii publice, proiecte finanţate din fonduri europene, dezvoltare locală", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Instituția mai spune că un element esenţial în crearea acestui spaţiu fiscal îl reprezintă renegocierea PNRR.

"Complementar, Guvernul României a obţinut acordul Comisiei Europene pentru mutarea unor proiecte din domeniul sănătăţii şi infrastructurii de transport, fără perspectivă de finalizare până în august 2026, din PNRR în Politica de Coeziune 2021-2027. Aceste relocări permit înregistrarea inclusiv a unor cheltuieli deja realizate pe venituri din fonduri europene, reducând presiunea asupra deficitului bugetar şi sprijinind absorbţia eficientă a fondurilor UE. În plus, măsurile adoptate în perioada iulie-septembrie privind limitarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, inclusiv reducerea unor sporuri şi plafonarea cheltuielilor ce au putut fi amânate, au contribuit la economii suplimentare, utilizate în prezent pentru finanţarea investiţiilor publice", explică Ministerul Finanțelor.

Prin redistribuiri deja operate de Ministerul Finanţelor, în ultima săptămână au fost asigurate: peste 600 milioane lei pentru Ministerul Transporturilor - cofinanţări şi fonduri europene; peste 750 milioane lei pentru Ministerul Agriculturii - subvenţii şi investiţii pe fonduri europene; peste 30 milioane lei pentru cofinanţarea proiectelor de dezvoltare regională ale autorităţilor publice locale.