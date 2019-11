Atac fără precedent la adresa președintelui, din partea unui fost lider liberal: „Klaus, aproape toți cei care te-am susținut în 2014 am dispărut din PNL”

Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, îi adresează o scrisoare lui Klaus Iohannis, în care critică aspru modul în care s-au desfășurat anchetele asupra șefilor de consilii județene, subliind că „aproape toți cei care te-am susținut în 2014 am dispărut din PNL. Cei care te susțin acum vor dispărea, probabil, în următorii ani”.

De asemenea, fostul președinte al Ligii Aleșilor Locali ai PNL îl critică și pe actualul premier Ludovic Orban, pentru promisiunile neîndeplinite făcute din funtea ministerului Transporturilor de acum 11 ani.

„Ne-a promis sprijin financiar. Nu am primit nimic. Și cum nenorocirile se repetă, același Orbán a revenit, după 11 ani, la Brașov și a promis din nou sprijin de la Guvern, pentru aeroport. Tu îl mai crezi, Klaus? Eu, NU!”, scrie Aristotel Căncescu pe Facebook.



„Scrisoare deschisă către Klaus Iohannis,

Klaus,

În cursul lunii octombrie, cel care a condus în mod abuziv DNA Brașov timp de cinci ani, se prezenta la un concurs, de simplu procuror la DNA Alba. Cu această ocazie, o țară întreagă a putut vedea aroganță și lipsa de cultură juridică a acestui procuror, concursul fiind postat de CSM pe internet.

Până și colegii săi din CSM erau iritați de lipsa sa de cunoștințe și de numărul foarte mare de achitări pe care le-a lăsat în urma sa, la Brașov- 45, într-un singur an.

Un om dement și abuziv care a făcut ca DNA Brașov să se “ridice” la nivelul secțiilor DNA Prahova și Bihor. Același procuror obsesiv a făcut aproape tuturor primarilor PNL din Brașov dosare penale.

În dosarul nr. 1751/ 62/ 2015, pe care mi l-a instrumentat DNA Brașov, judecătorul a aprobat să-mi fie puse la dispoziție toate înregistrările telefonice și ambientale - adică, 810 ore. Pe Discovery este prezentat un documentar despre Al- Qaeeda, din care aflăm că Bin Laden avea puțin peste 200 de ore de înregistrări. Pentru sistem eram probabil de patru ori mai periculos decât Bin Laden. Oare câte ore de înregistrări au avut în acest timp oameni ca Dincă din Caracal, sau ca cei care se ocupă cu traficul de carne vie? Probabil niciuna!

38 dintre cei 41 de președinți de CJ-uri din țară, din mandatul trecut, au avut parte de același tratament ca și mine. Este clar că am avut de a face cu o “vânătoare”, în urma căreia am fost “executați”.

Klaus,

Aproape toți cei care te-am susținut în 2014 am dispărut din PNL. Cei care te susțin acum vor dispărea, probabil, în următorii ani.

Fostul nostru coleg, Sorin Frunzăverde, a murit din cauza DNA-ului și a fost condamnat pentru că ți-a susținut ție campania electorală. Apropo, Klaus... La înmormântarea lui puteai măcar să trimiți un buchet de flori. O coroană era cam mult pentru tine, Klaus...

În 2014, când eu și colegii mei te-am sprijinit să preiei partidul, în discursul meu de la Liga Aleșilor Locali PNL din Poiana Brașov, spuneam că, după epoca Băsescu, era nevoie de un neamț- după modelul Carol I sau Ferdinand- care să stabilească liniștea și pacea în această țară. M-am înșelat. Am nimerit tot un neamț, dar după modelul 1933 din Germania, care vrea să desființeze PSD (SPD, la acea vreme).

Nu sunt un fan PSD. Eu am luptat tot timpul cu ei. Tu însă ai coabitat, Klaus. În anii 2000-2004, ai primit de la Guvernul Adrian Năstase sume de 10 ori mai mari decât Brașovul. Numai pentru modernizarea aeroportului din Sibiu ai primit sume mai mari decât aveam noi nevoie să facem un aeroport nou la Brașov.

Și apropo de aeroport, Klaus...

În 2008, la inaugurarea investiției a participat unul, Orbán, care era atunci Ministrul Transporturilor. Ne-a promis sprijin financiar. Nu am primit nimic. Și cum nenorocirile se repetă, același Orbán a revenit, după 11 ani, la Brașov și a promis din nou sprijin de la Guvern, pentru aeroport. Tu îl mai crezi, Klaus? Eu, NU!”, scrie Aristotel Adrian Căncescu pe Facebook.