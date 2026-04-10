“Au furat cu ROBOR-ul”. Un deputat USR propune ca băncile să plătească despăgubiri clienților afectați de creșterea dobânzilor

Deputatul USR Alexandru Dimitriu acuză băncile că "au furat" de la oameni cu ROBOR-ul, iar oamenii au dreptul să-şi ceară banii înapoi. El anunţă că va depune un proiect de lege care să facă posibilă recuperarea prejudiciului, potrivit Agerpres.

"Consiliul Concurenţei ar putea amenda cu sume mari cele 10 bănci bănuite că şi-au coordonat cotaţiile pentru a menţine dobânzile la un nivel ridicat. Dar pentru milioane de români, problema nu este doar dacă vor exista amenzi. Problema este că ei au plătit deja. De aceea, soluţia nu poate fi doar sancţionarea băncilor. Soluţia este ca oamenii să fie recunoscuţi ca păgubiţi şi să îşi poată recupera prejudiciul", a scris parlamentarul, vineri, pe Facebook.

El a precizat că va depune de urgenţă un proiect de lege care creează acest mecanism.

Mecanismul ar face ca orice persoană afectată de o înţelegere anticoncurenţială să aibă dreptul să ceară despăgubiri în instanţă, iar existenţa unui cartel constatat de autorităţi va constitui probă în proces, a explicat deputatul USR.

Potrivit acestuia, prejudiciul va putea fi recuperat integral, inclusiv dobânzile, iar cei vinovaţi vor răspunde solidar pentru daunele produse.

"Aceste principii există deja în legislaţia europeană şi au fost, la un moment dat, prevăzute şi în legislaţia din România. Le repunem în funcţiune. În acest caz, miza nu este doar dacă băncile sunt amendate. Miza este dacă oamenii îşi recuperează banii", a subliniat Alexandru Dimitriu.