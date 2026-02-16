AUR cere alegeri anticipate şi un Guvern de tranziţie: "Suntem într-un talmeş-balmeş făcut de actuala guvernare"

AUR cere alegeri anticipate şi un Guvern de tranziţie. Foto: Agerpres

Ştefăniţă Avrămescu, purtătorul de cuvânt al AUR, a transmis, luni, că partidul pe care îl reprezintă ia în considerare un scenariu care presupune alegeri anticipate, care să ducă la "o reconfigurare a clasei politice şi a Parlamentului, aşa cum este el astăzi, ca să ieşim din tot acest haos". El a acuzat şi conflicte în Coaliţia de guvernare. "De 8 luni aceiaşi poveste. Doar că nu am văzut absolut nimic", a afirmat Avrămescu, cu referire la pachetul pentru reforma din administraţia publică.

”Scenariul pe care noi îl avem în considerare şi pe care îl vedem, unul care ar putea să fie fezabil, este cel pe care l-a expus şi preşedintele AUR, George Simion, acela de a merge la alegerile anticipate, să avem un guvern de tranziţie până la alegerile anticipate, după care să avem o reconfigurare a clasei politice şi a Parlamentului aşa cum este el astăzi, ca să ieşim din tot acest haos.

"De fiecare dată auzim: săptămâna viitoare, săptămâna viitoare, săptămâna viitoare. De 8 luni aceiaşi poveste. Doar că nu am văzut absolut nimic. În schimb, au tăiat de la educaţie, au vrut acum să tăie de la sănătate, caută tot felul de justificări. Anul trecut veniseră cei de la PSD cu acel pachet de relansare economică. Acum au venit cu un pachet de solidaritate. Condiţionează un pachet legat de reforma în administraţie de pachetul acela de solidaritate. Anul trecut, când se luau măsurile fiscale care aveau impact asupra bugetului, avizau şi erau de acord cu toate. Acum, brusc, nu mai sunt de acord cu nimic", a declarat Ştefăniţă Avrămescu, într-o conferinţă de presă.

Purtătorul de cuvânt al AUR a întrebat retoric: "Asta e coaliţia funcţională?"

”În momentul în care ei nu se înţeleg, pentru că am văzut şi ce a spus domnul Ciolacu aseară, că ar trebui să ia în calcul inclusiv ieşirea la guvernare. Asta e coaliţia funcţională? Bugetul pe 2026 nu poate să fie realizat atâta vreme cât această reformă nu este dusă la capăt. Ei, nici la ora actuală, nu ştiu cum vor adopta reforma administraţiei publice.

Dacă vor adopta o ordonanţă de urgenţă, prin care premierul Bolojan să evite PSD-ul, vor merge pe asumarea răspunderii? Adică suntem într-un talmeş-balmeş făcut de actuala guvernare, dar unul care afectează atât bugetul de stat, şi afectează ulterior şi localităţile, proiectele de investiţi şi aşa mai departe”, a mai transmis reprezentantul AUR.