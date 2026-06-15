AUR nu știe "deocamdată" împotriva cărei formule guvernamentale să voteze. Peiu: "Contează, trebuie să știi pe ce te pronunți"

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că soluția pentru ieșirea din actuala criză politică este organizarea de alegeri anticipate. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că soluția pentru ieșirea din actuala criză politică este organizarea de alegeri anticipate, dar a subliniat că, deocamdată, partidul nu știe împotriva cărei formule guvernamentale să voteze.

"Considerăm că soluția de ieșire din criza politică, cea care nu permite crearea niciunei majorități stabile, este organizarea de alegeri anticipate. Aceasta este propunerea noastră pentru toate partidele parlamentare, pentru a vedea care este opinia populară", a afirmat Petrișor Peiu.

"Deocamdată nu este clar care este formula de guvernare împotriva căreia să votăm. Nu știm împotriva cărei formule să votăm. Trebuie să știi pe ce te pronunți când dai un vot. Contează, pentru că trebuie să vedem dacă se ajunge sau nu la acordarea unui vot", a declarat acesta.

Liderul senatorilor AUR a exclus posibilitatea ca formațiunea sa să susțină un Guvern din care nu face parte.

"Este exclus să lăsăm o portiță deschisă. Nu cred că există un partid care să voteze pentru învestirea unui Guvern din care să nu facă parte", a spus Petrișor Peiu.

El a mai afirmat că AUR nu a fost invitat la discuții cu premierul desemnat Adrian Veștea. Peiu a precizat că, și dacă ar fi existat o invitație, AUR nu ar fi mers pentru negocieri, ci doar pentru a-și transmite punctul de vedere.

Întrebat dacă vor exista parlamentari AUR care ar putea vota în favoarea lui Adrian Veștea, Petrișor Peiu a respins categoric această variantă. "Nu va exista niciun vot de la AUR", a spus Peiu.